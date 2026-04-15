Zakończenie czy zamrożenie wojny - co obstawiają rynki?

Teoretycznie wydaje się, że rynki odtrąbiły temat końca wojny wspólnie z Trumpem - wczoraj EURUSD naruszał poziom 1,18, a S&P500 testował okolice 7000 pkt. - to jednak chyba cień wątpliwości pozostał.

Wczoraj prezydent Donald Trump „odtrąbił” zakończenie wojny i zwycięstwo USA nad Iranem, chociaż realnie sytuacja pozostaje nadal dość napięta - mamy trwające dopiero tydzień zawieszenie broni, blokady w Cieśninie Ormuz i fiasko negocjacji prowadzonych w ostatni weekend w Pakistanie. To fakty. A oczekiwania? Donald Trump i Amerykanie są przygotowani na kolejną rundę rozmów z Irańczykami już w najbliższy czwartek (jutro). Niewykluczone, że ponownie będzie im przewodniczył J.D.Vance. Mają one przygotować grunt pod ostateczne porozumienie, które powinno być zawarte przed upływem 2-tygodniowego rozejmu w przyszłą środę. USA nie są nazbyt chętne go przedłużać, ale to nie jest wykluczone, skoro Trump powiedział przecież, że „wojna się skończyła”. A może to wszystko zmierza po prostu do dłuższego, nieformalnego „zamrożenia” konfliktu? Irańczycy są mocno nieufni wobec Amerykanów, w grze mamy dyplomatyczną grę Chin, które będą próbować znacząco poszerzyć swoje wpływy na Bliskim Wschodzie. Punktem spornym pozostaje kwestia wzbogacania uranu przez Iran, a że USA powiedziały wcześniej, że jest to nieprzekraczalna „czerwona linia”, to teraz próbują „przekupić” Irańczyków „propozycjami” wsparcia dla tamtejszej gospodarki (co pośrednio miałoby też zniechęcić ich, co do pomysłu pobierania myta za przepływ przez Cieśninę Ormuz). Pytanie tylko czemu taka „gospodarcza” oferta ze strony USA nie padła w lutym, skoro przecież Donald Trump słynie ze swojej „biznesowej dyplomacji”? Ciekawy w tym względzie może być wywiad prezydenta USA dla Fox Business, który zostanie wyemitowany dzisiaj po godz. 12:00.

Wnioski? Teoretycznie wydaje się, że rynki odtrąbiły temat końca wojny wspólnie z Trumpem- wczoraj EURUSD naruszał poziom 1,18, a S&P500 testował okolice 7000 pkt. - to jednak chyba cień wątpliwości pozostał. Zwłaszcza, że doniesienia mediów wskazują na to, że Irańczycy wykorzystują rozejm do usunięcia zniszczeń z wyrzutni rakietowych, oraz przygotowują kolejne do potencjalnego działania. Nadal niejasna pozostaje kwestia rozejmu pomiędzy Izraelem, a Libanem, a także tego, jak USA będą dalej zachowywać się w kwestii blokady Cieśniny Ormuz - to może rodzić logistyczne, ale i też dyplomatyczne problemy (np. z Chinami).

Analiza techniczna wskazuje na sytuację w której dynamika ostatnich wzrostów napędzanych oczekiwaniami, co do rozwiązania sprawy Iranu może się chwilowo wyczerpać. Kluczowe może być to, jaki będzie odbiór jutrzejszej rundy rozmów i na ile rzeczywiście uda się wypracować jakiś konsensus do środy. Teoretycznie rynki chętnie zajęłyby się innymi tematami (jak sezon wyników spółek w USA, który znów zapowiada się na dobry), ale nie jest pewne, czy tak się stanie.

W środę rano dolar próbuje nieco odbijać. Nadal silne pozostają tylko waluty Antypodów. Z innych aktywów to uwagę zwraca cofnięcie na kryptowalutach po tym, jak futures na BTC naruszał wczoraj opór na 74500 USD. Dość „wysoko” jak na dynamikę ruchu z ostatnich dni, jesteśmy też na indeksach w USA.

EURUSD - możliwa korekta?

Kluczowy opór dla pary EURUSD w okolicach 1,1830 nie został jeszcze przetestowany. Czy do tego dojdzie? A może wcześniej pojawi się ruch korekcyjny, po to, aby przy kolejnym podejściu pod poziom 1,1830 go po prostu pokonać? W średnim terminie narracja pozostaje przeciwko dolarowi, ale w krótkiej perspektywie analiza techniczna podbija scenariusz korekty. To może też wiązać się z niepewnością, co do rozwoju wypadków na Bliskim Wschodzie w najbliższych dniach. Nie można powiedzieć, tak jak zrobił to Donald Trump, że wojna została już zakończona.

Wykres dzienny EURUSD

Wykres dzienny EURUSD / autor: materiały prasowe BM BOŚ

Analiza techniczna podpowiada, że istotny opór mamy przy 1,1665.

Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

