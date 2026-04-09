Rynki "zastygły" po euforii ze środy

Strona irańska uważa, że warunki rozejmu nie są przestrzegane, a winny jest temu Izrael, który wyraźnie nasilił wczoraj ataki na cele Hezbollahu w Libanie. Teoretycznie rozmowy pokojowe mają wystartować w sobotę w Pakistanie, a stronie amerykańskiej ma przewodniczyć wiceprezydent J.D.Vance. Problem w tym, że trudno ocenić, co tak naprawdę będzie przedmiotem negocjacji- prezydent Trump mocno skrytykował wczoraj amerykańskie media, zarzucając im kolportowanie fałszywych informacji związanych z 10-punktowym planem Iranu, jaki miał zostać przedstawiony przez stronę pakistańską. Zaznaczył, że USA mają własną listę punktów, które będą omawiane za zamkniętymi drzwiami i są jedyną podstawą do zawieszenia broni. Podkreślił jednocześnie, że jest gotowy wydać rozkaz wznowienia ataków na Iran, jeżeli warunki zawieszenia broni nie będą przestrzegane. Tymczasem strona irańska poinformowała, że ruch w Cieśninie Ormuz zamarł, co tylko świadczy o tym, że obowiązujące od kilkudziesięciu godzin zawieszenie broni może być fikcją, która czeka tylko na pretekst, aby przestać nią być. Czy będzie to fiasko zapowiadanych na sobotę rozmów w Islamabadzie?

Rynki finansowe w czwartek „zastygły” po euforii ze środy. Obawy, że mógł to być „kolejny falstart” mieszają się z nadzieją, że tym razem USA zrobią wszystko, aby wycofać się z tej wojny - teoretycznie mogłaby świadczyć o tym nerwowość i niechęć administracji Trumpa, co do ujawniania szczegółów negocjacji. Nie zmienia to jednak faktu, że sytuacja jest niezwykle trudna. Ten dyplomatyczny pat może sprawić, że konfliktem zacznie „nieformalnie zarządzać” chińska dyplomacja, realizując swój cel zwiększenia wpływów w regionie Bliskiego Wschodu.

W czwartek rano kontrakty na amerykańskie indeksy notują nieznaczne spadki, odbija ropa, a także dolar (w przestrzeni FX wyjątkiem są korona norweska, oraz dolar nowozelandzki po „jastrzębich” komentarzach prezeski Anny Breman). W kalendarzu makro uwagę zwrócą dane z USA o godz. 14:30 - wydatki i dochody Amerykanów w lutym, w tym indeksy PCE i PCE Core, a także finalne dane o PKB za IV kwartał i odczyty cotygodniowego bezrobocia. Opublikowane wczoraj zapiski z posiedzenia FED na początku marca* pokazały, że decydenci w FED stoją przed ogromnymi wyzwaniami w polityce monetarnej w nadchodzących miesiącach. Obawy, co do wzrostu inflacji przez szok na rynkach energii, zderzają się z sygnałami słabości rynku pracy. W efekcie rynek wrócił do wycen zakładających brak zmian na stopach procentowych do wiosny 2027 r. - wczoraj rano przez chwilę pojawiały się oczekiwania, co do cięcia jeszcze w grudniu b.r.

EURUSD czeka na dalszy rozwój wypadków wokół Iranu?

Para EURUSD zamknęła się wczoraj wyraźnie poniżej poziomu 1,17, który był naruszany w ciągu dnia. Pomogła w tym „jastrzębia” wymowa zapisków z marcowego posiedzenia FED (decydenci brali pod uwagę scenariusz podwyżki stóp za jakiś czas, chociaż jednocześnie obawiali się słabości rynku pracy). Niemniej kluczowe jest to, że po pierwszej euforii pojawiły się pytania o trwałość dwutygodniowego rozejmu w Iranie. Mocnym testem będzie najbliższa sobota, kiedy to teoretycznie mają rozpocząć się negocjacje pokojowe z udziałem wiceprezydenta J.D.Vance’a. Jakiekolwiek sygnały, że do spotkania w Pakistanie mogłoby nie dojść, mogą sprawić, że nerwowość natychmiast powróciłaby na rynki (to oznaczałoby spadek EURUSD).

Wykres dzienny EURUSD

Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu prawa lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje