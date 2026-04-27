Turbulencje na rynkach gwarantowane

Inwestorzy dość sceptycznie reagują na informacje ze strony irańskiej o nowej propozycji zakończenia wojny. Mimo napięć w geopolityce, Wall Street utrzymuje się na historycznych maksimach – czy wyniki technologicznych gigantów coś zmienią? Skrócony tydzień m.in. w Polsce upływa pod znakiem posiedzeń bankierów centralnych na czele z Fed.

Ograniczony risk-on

Tydzień zaczynamy od doniesień ze strony irańskiej na temat nowej propozycji zakończenia konfliktu. Szef dyplomacji Teheranu ponownie chce otwarcia Cieśniny Ormuz, aby zakończyć wojnę. Najbardziej wrażliwą kwestię, czyli posiadanie broni nuklearnej, proponuje jednak omawiać w późniejszym terminie. Negocjacje utknęły w martwym punkcie, a strona irańska twardo stawia warunki i wykorzystuje blokadę Cieśniny Ormuz jako straszak. Inwestorzy dość sceptycznie podeszli do tej nowej propozycji. I trudno się im dziwić, bo oczekiwania USA są znane: zawieszenie programu wzbogacania uranu na co najmniej 10 lat i wywiezienie z Iranu „gotowego” surowca do produkcji broni atomowej. Mamy więc bardzo duży rozstrzał oczekiwań, co może skutkować tym, że strona amerykańska propozycji Teheranu nawet nie rozważy. EUR/USD powrócił ponad poziom 1,1750, niemniej jednak widać dużą ostrożność inwestorów. Już niejednokrotnie pojawiały się sygnały o deeskalacji, które w kolejnych godzinach były dementowane przez obie strony.

Sezon wyników

W centrum uwagi rynków pozostają negocjacje między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, ale na Wall Street jeszcze ważniejszą kwestią będzie sezon wyników amerykańskich gigantów technologicznych. Giełdy amerykańskie, mimo wojny na Bliskim Wschodzie, utrzymują się na historycznych poziomach. W tym tygodniu odbędzie się swoisty sprawdzian ich kondycji, czyli publikacja sprawozdań finansowych. W środę i w czwartek pojawią się raporty technologicznych gigantów. Decydującą kwestią pozostaje zwrot olbrzymich kosztów wydatkowanych na sztuczną inteligencję i to, jak ten czynnik przełoży się na wyniki finansowe. Wyniki Apple, Microsoftu czy Amazona potrafią decydować o sentymencie na wszystkich indeksach giełdowych. Do tej pory sezon wynikowy przebiegał pod hasłem „pozytywnych zaskoczeń”. Jeśli ten tydzień potwierdzi zwyżkowy trend, będziemy mogli znów spoglądać na historyczne poziomy.

Będzie się działo

Ostatni tydzień kwietnia w niektórych krajach Europy pozostaje nieco krótszy, również w Polsce 1 maja będzie dniem wolnym. Nie oznacza to, że nic nie będzie się działo, bo zarówno środa, jak i czwartek zapowiadają się na rynkach ekscytująco. Poza wspomnianymi wynikami spółek, mamy posiedzenia bankierów centralnych z USA, strefy euro, Wielkiej Brytanii czy Japonii. Nie zanosi się, że dojdzie do zmian stóp procentowych, niemniej jednak uwaga inwestorów skupi się na komunikatach po posiedzeniach. Drastyczne wzrosty cen energii, ropy naftowej czy gazu ziemnego, muszą wywrzeć wpływ na dynamikę inflacji w najbliższych miesiącach. Pytanie tylko, który bank pierwszy wyjdzie przed szereg i zacznie sygnalizować możliwe podwyżki stóp w związku z tym faktem. Spora uwaga powinna się też skupić na czwartkowym odczycie inflacji PCE core, czyli tej wykorzystywanej przez Fed do oceny perspektyw polityki monetarnej. Prognozy mówią o poziomie 3,1 proc. r/r w marcu. Każdy wyższy wynik może przyczynić się do wzrostu rentowności obligacji USA i wpłynąć na plus na notowania dolara.

Krzysztof Pawlak, analityk walutowy Walutomat.pl

