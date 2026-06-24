Wiemy, jakie mieszkania dziś najszybciej się sprzedają

W tym roku popyt na mieszkania dwupokojowe jest tak duży, że deweloperzy nie nadążają z uzupełnianiem oferty. Dane BIG DATA RynekPierwotny.pl pokazują jednak coś ważniejszego – nowe „dwójki” trafiające na rynek są wyraźnie droższe od tych kupowanych dziś, co zapowiada dalszą presję na wzrost cen.

„Tradycyjnie największym wzięciem cieszą się mieszkania dwupokojowe. Np. w Warszawie stanowiły one w tym roku 45 proc. wszystkich lokali, na które deweloperzy znaleźli chętnych” – mówi Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Podobnie jest w innych metropoliach, z wyjątkiem Wrocławia, gdzie udział „dwójek” nie przekracza 40 proc. Problem w tym, że sprzedaż tego typu lokali wyraźnie przewyższa w tym roku nową podaż.

W Warszawie było to ok. 3,3 tys. lokali wobec 2,7 tys. nowych, w Krakowie 1,2 tys. wobec 1 tys., w Łodzi – 884 wobec 640, a w Poznaniu 872 wobec zaledwie 560. Również w miastach w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Trójmieście i Wrocławiu „dwójki” znikały z rynku szybciej, niż deweloperzy byli w stanie uzupełniać ofertę. Różnica była tam jednak niewielka. Równocześnie część lokali wróciła w tym czasie na rynek, bo zdarzały się przypadki rezygnacji.

autor: materiały prasowe RynekPierwotny.pl

A co z cenami? Wzrosły

W Warszawie średnia cena metra kwadratowego mieszkań dwupokojowych dostępnych w ofercie firm deweloperskich wzrosła z 18,4 tys. do 19,3 tys. zł, czyli aż o 5 proc. Wyraźny wzrost średniej – o 3 proc. – miał miejsce również w Poznaniu – z 13,5 tys. do 13,9 tys. zł za metr kwadratowy. Natomiast w pozostałych metropoliach zmiany były kosmetyczne.

autor: materiały prasowe RynekPierwotny.pl

To marne pocieszenie, skoro np. w Łodzi najtańsza „dwójka” sprzedana w ciągu pięciu miesięcy tego roku kosztowała ok. 200,4 tys. zł, podczas gdy wśród mieszkań wprowadzonych w tym czasie do sprzedaży najniższa cena wynosiła już 349,1 tys. zł. To aż 74 proc. więcej – mówi Marek Wielgo.

To pokazuje, że problemem przestają być już nie tylko średnie ceny, które dla wielu kupujących mają znaczenie drugorzędne. Znacznie ważniejsze jest to, czy w ogóle da się znaleźć mieszkanie mieszczące się w budżecie. A takich lokali jest coraz mniej.

W większości metropolii widoczny jest duży rozdźwięk cenowy między mieszkaniami dwupokojowymi, na które deweloperzy znajdowali w tym roku chętnych, a tymi, które wprowadzali na rynek. Np. w Warszawie nabywcy płacili za mieszkania dwupokojowe średnio 758,6 tys. zł (niespełna 18,3 tys. zł/mkw.). Natomiast wprowadzone do sprzedaży kosztowały już średnio 900 tys. zł (ok. 21,5 tys. zł/mkw.). Różnica w cenie sięga więc aż ok. 18–19 proc. Podobnie jest w Poznaniu - ponad 14 proc., a w Krakowie, Łodzi i Trójmieście – 5-7 proc.

autor: materiały prasowe RynekPierwotny.pl

Z perspektywy kupujących oznacza to jedno: okno względnej stabilizacji może się powoli zamykać. Przy kurczącej się podaży i rosnących cenach nowych mieszkań presja na wzrost prawdopodobnie będzie narastać - komentuje ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Materiały prasowe RynekPierwotny.pl, oprac. sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje