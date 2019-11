Szklanka więcej niż w połowie pełna

Poniedziałkowa sesja w Europie rozpoczęła się od otwarcia wyraźnie nad kreską, do którego pretekst dały wysokie zwyżki w Azji, a przede wszystkim w Hong Kongu.

Jedyne dane, które mogły przynajmniej lekko wpłynąć na rynek, niemiecki infeks Ifo, okazały się niemal zgodne z oczekiwaniami. Wzrost z 94,7 pkt. do 95,0 pkt., najwyższego poziomu od lipca, potwierdza, że dynamika PKB w 4Q2019 może być w Niemczech nieco wyższa niż kwartał wcześniej. Giełdy europejskie utrzymywały się cały dzień na niemal niezmienionych poziomach, DAX wzrósł ostatecznie o 0,6% i plasował się obok CAC40 w dolnej części stawki.

Dla WIG20 był to właściwie stracony dzień. Przy sprzyjającym otoczeniu indeks nie zdołał powrócić powyżej 2200 pkt., a obroty nie przekroczyły 500 mln zł. Wzrost o 0,4% pozostawał poniżej oczekiwań i jest sygnałem obaw o wzrost podaży dużych spółek w dalszej części tygodnia. mWIG40 zyskał 1,1%, a sWIG80 0,2%. Liderami zwyżek w drugim szeregu był Budimex oraz spółki energetyczne. Akcje Energi drożały o 6,9%. Nowy Jork notował po otwarciu nieco mniejsze wzrosty niż w Europie, ale ostatecznie zamknął się nawet lepiej. S&P500 wzrosło o 0,8%, a NASDAQ o 1,3%. Spółki cykliczne ponownie stały się liderami wzrostów, co zbiegło się niemal idealnie z rekomendacjami większości banków inwestycyjnych, by się na nich niedoważać. Wall Street nie potrzebowało wczoraj wielkich pretekstów, by kontynuować hossę, ale niewątpliwie wsparciem dla rynku były wypowiedzi prezesa Fed, J.Powell’a, który stwierdził, że nawet w tym momencie cyklu widzi szklankę jako „więcej niż w połowie pełną”. Zważywszy, że rynek nie oczekuje na razie obniżek, istotne w kolejnych miesiącach będą odczyty inflacji, które zadecydują o tym, jak długo FOMC będzie w stanie utrzymywać stopy na niezmienionym poziomie. Giełdy azjatyckie oscylują w momencie pisania komentarza wokół zera. Udany debiut Alibaby w Hong Kongu (wzrost o około 7% w momencie pisania komentarza, niewielka premia do Nowego Jorku), największy w tym roku, nie zdołał poważnie wpłynąć na rynek. Europa powinna otworzyć się neutralnie, z lekkim wskazaniem w górę. Zagadką pozostaje zdolność WIG20 do jakichkolwiek poważniejszych zwyżek przed początkiem przyszłego tygodnia, absolutnie kluczowy będzie tu Orlen.

Kamil Cisowski Dyrektor Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Dom Inwestycyjny Xelion