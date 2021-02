Powodzenie programu szczepień w W. Brytanii wspiera szterlinga

Wprowadzenie programu szczepień przeciwko COVID-19 ma istotny wpływ na zachowanie najważniejszych walut. Największym dotychczasowym wygranym 2021 roku jest funt brytyjski. Aktywa ryzykowne, na czele z amerykańskimi akcjami, biją kolejne rekordy

Wprowadzenie programu szczepień przeciwko COVID-19 miało istotny wpływ na zachowanie najważniejszych walut. Imponujące postępy w szczepieniach w Wielkiej Brytanii dają nadzieję inwestorom, że zniesie ona restrykcje wcześniej niż podobne kraje, co wspiera funta. Euro niezmiennie nie radzi sobie najlepiej ze względu na niewysoką liczbę szczepień w państwach strefy euro, zaś dolar amerykański ma za sobą kolejny mieszany tydzień.

W najbliższych dniach pojawi się stosunkowo niewiele nowych danych. Spodziewamy się, że uwaga skupi się na środowych odczytach inflacji w Stanach Zjednoczonych. Warto zauważyć, że dane o inflacji w większości krajów G10 ostatnio zaskakują wyraźnie in plus. Spodziewamy się utrzymania tego trendu, ponieważ odporny na COVID-19 popyt trafia na spowodowane pandemią wąskie gardło podaży.

PLN

W minionym tygodniu kurs EUR/PLN spadł do najniższego poziomu w tym roku. Jego umocnienie w znacznej mierze można powiązać z ogólną poprawą sentymentu do ryzyka, która pomogła też innym walutom regionu. Pod koniec tygodnia złotemu sprzyjał również ton prezesa NBP, Adama Glapińskiego. Gdy odpowiadał on na pytania dziennikarzy, nie sugerował, że ostatnia aprecjacja złotego wymaga reakcji banku, i potwierdził, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest stabilizacja stóp procentowych.

Najbliższy tydzień nie przyniesie zbyt wielu informacji z Polski. Skupimy się na pandemii, w kontekście której warto wspomnieć o zauważalnej poprawie sytuacji i rozpoczęciu stopniowego łagodzenia obostrzeń, a także postępach w szczepieniach – w tym zakresie Polska jest jednym z liderów w UE. Co się tyczy danych makroekonomicznych, w piątek czeka nas publikacja wstępnych danych o PKB Polski w IV kwartale.

EUR

Ostatnie sygnały ze strefy euro były sprzeczne. PKB w IV kwartale nieznacznie się skurczył, co było spowodowane przywróceniem lockdownów w dużej części kontynentu, ale styczniowa inflacja była znacznie wyższa niż oczekiwano.

Rynki zignorowały jednak dane dotyczące inflacji i skupiły się zamiast tego na niskiej wyszczepialności, która jeśli nie wzrośnie, mocniej opóźni odżycie gospodarki. Nawet w głównych krajach strefy euro podano mniej więcej 3–4 dawki szczepionki na 100 osób w czasie, gdy w Stanach Zjednoczonych zaaplikowano ponad 10 dawek, a w Wielkiej Brytanii – 17. Sądzimy, że euro w relacji do głównych walut w krótkim terminie może radzić sobie słabo, pozostajemy jednak pozytywnie nastawieni do jego długoterminowych perspektyw.

USD

Wydźwięk kluczowego raportu z amerykańskiego rynku pracy, który poznaliśmy w piątek, był mieszany. Zgodnie z badaniami ankietowymi wśród firm wzrost zatrudnienia w sektorach pozarolniczych od października był nikły. Sondaż przeprowadzony wśród gospodarstw domowych rysuje jednak lepszy obraz: zgodnie z nim bezrobocie w styczniu spadło o 0,4 p.p. w relacji do grudnia. Nie więcej niż czwartą część tego spadku można powiązać ze spadkiem stopy partycypacji.

Oczekujemy, że amerykański Senat ostatecznie zaakceptuje duży pakiet stymulacyjny. Połączenie mocno gołębiej Rezerwy Federalnej, ogromnej emisji obligacji do sfinansowania deficytów i perspektywy przyjęcia znacznego pakietu fiskalnego nadal uderza w rynek obligacji. Rentowność 30-letnich papierów skarbowych wzrosła o 80 pb. od czasu osiągnięcia minimów latem 2020 roku. W ujęciu ogólnym dolar na tę wyprzedaż reagował negatywnie. Duże aukcje świeżych obligacji skarbowych zaplanowane na ten tydzień znajdą się w centrum uwagi inwestorów.

GBP

W zakresie szczepień Wielka Brytania nadal radzi sobie lepiej niż wszystkie pozostałe główne kraje, zyskując szczególnie dużą przewagę nad pozostałymi krajami europejskimi. Do tej pory podano ponad 12 mln dawek szczepionki. Różnica w zakresie szczepień wspiera funta, który od początku roku jest najlepiej radzącą sobie walutą G10.

Funt ostatnio otrzymał też wsparcie ze strony Banku Anglii, którego ton był bardziej optymistyczny. Dał rynkom do zrozumienia, że ujemne stopy procentowe nie są na horyzoncie. W kontekście Wielkiej Brytanii w tym tygodniu czekamy szczególnie na dane o PKB w IV kwartale 2020 roku. Oczekujemy, że pokażą one minimalny wzrost.

CHF

Mimo że zmienność pary EUR/CHF była ograniczona, frank szwajcarski okazał się w zeszłym tygodniu najgorzej radzącą sobie walutą G10. W tym momencie sam w sobie nie jest słaby, ale powoli doświadcza deprecjacji. Co ciekawe, pozycje spekulacyjne netto w CHF wzrosły do najwyższego poziomu od niemal dwóch miesięcy. Jedną z przyczyn mogą być wciąż znajdujące się na horyzoncie poważne zagrożenia. Niemniej biorąc pod uwagę ogólną odporność globalnej gospodarki i dobre perspektywy, nie kładziemy na to nacisku i traktujemy raczej jako ciekawostkę.

Walka z COVID-19 trwa, a postępy Szwajcarii są jednymi z największych w Europie. Będziemy mieć to na uwadze, ponieważ dane makroekonomiczne z tego kraju są zwykle pomijane. Niemniej wydaje się, że frank pozostaje pod dużym wpływem zmian sentymentu do ryzyka, i prawdopodobnie tak pozostanie w przyszłości.

Enrique Diaz-Alvarez, Matthew Ryan, Roman Ziruk – analitycy Ebury