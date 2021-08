Pożyczka na szóstkę na początek roku szkolnego!

Pierwszy września zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza, że nadszedł czas kompletowania wyprawek szkolnych. Rodzice w tym okresie muszą sięgnąć głębiej do portfeli, ponieważ przeciętne wydatki związane z rozpoczęciem roku szkolnego wynoszą około 1200 zł . Często przy tej okazji pojawiają się też inne, większe koszty, wynikające z potrzeby zakupu komputera, drukarki czy wyposażenia pokoju dla dziecka. Dla klientów, którzy szukają dodatkowego finansowania, bank Pekao przygotował ofertę specjalną pod nazwą „Powrót do szkoły”, w ramach której oprocentowanie pożyczki ekspresowej wynosi 6 proc., a klienci nieposiadający relacji z Bankiem nie zapłacą prowizji. Można z niej skorzystać do 30 września.

Z ubiegłorocznych badań przeprowadzonych przez CBOS wynika, że w przypadku rodzin wychowujących jedno dziecko, uczęszczające do szkoły podstawowej, średniej lub branżowej łączne nakłady finansowe na wyprawkę szkolną wyniosły (średnio) 819 zł, dla dwojga uczniów 1378 zł, a w rodzinach z co najmniej trojgiem dzieci przeznaczono na ten cel 2515 zł.

Centrum im. Adama Smitha szacuje, że w Polsce koszt wychowania jednego dziecka (do ukończenie przez niego 18 roku życia) może sięgnąć nawet 254 tys. złotych, a 80 proc. tej kwoty to wydatki na zakup żywności, opłaty za mieszkanie, transport i łączność oraz edukacje. Te ostatnie rodzicie szczególnie mocno odczuwają co roku w sierpniu, na który przypada szczyt zakupów związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Skala wydatków, z jakimi muszą zmierzyć się rodzice, jeszcze zanim rozlegnie się pierwszy dzwonek, nie jest mała. Promocja naszej „pożyczki na szóstkę” już w pierwszych dniach spotkała się z dużym zainteresowaniem klientów. W ramach trwającej do 30 września akcji „Powrót do szkoły” proponujemy kredyt gotówkowy, którego oprocentowanie wynosi 6 proc., a dla nowych klientów, którzy dotychczas nie korzystali z usług naszego Banku prowizja wyniesie 0 proc. – mówi Piotr Gołąb, Dyrektor Departamentu Produktów Kredytowych Klienta Indywidualnego w Pekao SA.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) pożyczki wynosi 6,15% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 3002 zł, pożyczka zaciągnięta na 21 miesięcy, oprocentowanie zmienne 6,00% w stosunku rocznym, całkowity koszt pożyczki 167,76 zł (w tym: odsetki 167,76 zł), całkowita kwota do zapłaty 3169,76 zł, płatna w 20 ratach miesięcznych po 150,95 zł, 21. rata wyrównująca 150,76 zł. Kwota udostępniana pożyczkobiorcy 3002 zł. Kalkulacja została podana na podstawie przykładu reprezentatywnego wg stanu na 30.07.2021 r. Oferta dla nowych klientów, nieposiadających czynnych umów z Bankiem Pekao S.A. na dzień złożenia wniosku o pożyczkę.

Materiał powstał przy współpracy z Bankiem Pekao SA.

