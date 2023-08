Ile kosztuje szkolna wyprawka? Ceny szokują!

79 proc. rodziców zamierza pokryć koszty wyprawki szkolnej z bieżących dochodów; ponad połowa planuje wydać na ten cel środki z programu 300 plus, a 43 proc. - z programu 500 plus - wynika z badania „Polaków Portfel Własny: edukacja przyszłości”.

Jak podano w raporcie Santander Consumer Banku „Polaków Portfel Własny: edukacja przyszłości”, 33 proc. rodziców uczniów w ubiegłym roku szkolnym wydało na edukację jednego dziecka ponad 11 tys. zł. W grupie tej znalazło się najwięcej osób z wysokimi dochodami – 52 proc. zarabiających miesięcznie od 5 tys. do 6 tys. 999 zł netto i 55 proc. z dochodami od 7 tys. zł netto w górę.

21 proc. rodziców wskazało, że w ubiegłym roku szkolnym na edukację jednego dziecka przeznaczyło od 7 tys. 1 zł do 9 tys. zł - odpowiedzi takiej udzielili zarabiający od 3 tys. do 3 tys. 999 zł na rękę (32 proc.); 18 proc. rodziców przeznaczyło nie więcej niż 5 tys. zł netto - w tej grupie było najwięcej zarabiających od 2 tys. do 2 tys. 999 zł na rękę (40 proc.); 12 proc. przeznaczyło pomiędzy 5 tys. 1 zł a 7 tys. zł, a 9 proc. - od 9 tys. 1 zł a 11 tys. zł.

W badaniu zapytano rodziców również o to, w jaki sposób zamierzają pokryć koszty wyprawki szkolnej dzieci na rok 2023/24.

„Większość planuje przeznaczyć na ten cel bieżące dochody (79 proc.). Nie brakuje jednak tych, którzy chcą wesprzeć się programami rządowymi” - podano. Ponad połowa zamierza wydać na wyprawkę szkolną środki z programu 300 plus (57 proc.), a 43 proc. - z 500 plus. 18 proc. rodziców dzieci w wieku szkolnym musi jednak odkładać na ten cel pieniądze z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.

Badanie zrealizowane zostało na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w lipcu 2023 r. W badaniu wzięła udział grupa 1004 dorosłych Polaków.

