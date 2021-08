Niedzielski: To jak funkcjonuje opieka zdrowotna definiuje gospodarkę

- Ten czas, który mamy za sobą pokazuje jak bardzo sektor zdrowia i gospodarka są systemem naczyń połączonych. To jak funkcjonuje opieki zdrowotnej definiuje jak sprawnie może funkcjonować gospodarka - uważa minister zdrowia Adam Niedzielski

W poniedziałek, 30 sierpnia doszło do podsumowania III edycji Forum wGospodarce.pl. Jednym z uczestników wydarzenia był minister zdrowia.

Tegorocznej edycji towarzyszył bagaż półtorarocznych pandemicznych doświadczeń, a COVID-19 stał się po prostu w 2020 i 2021 roku doświadczeniem wszystkich firm, i to zarówno działających tylko w Polsce, jak i o globalnym rodowodzie.

Teraz mamy do czynienia z wyścigiem, który w gruncie rzeczy polega na tym, że te państwa, które będą potrafiły sprawniej wyjść z pandemii i zorganizować system szczepień to skorzystają z przywileju pionera. Pionera wychodzącego z kryzysu, który ma szansę zdefiniowania się na nowo. Mówiąc o pozytywnych konsekwencjach pandemii, to paradoksalnie mogą pojawić się w przypadku Polski. Jeżeli będziemy potrafili szybko wyjść z kryzysu i umiejętnie podejmować decyzje inwestycyjne, to z kraju, który jest wykonawcą w pewnym łańcuchu produkcyjnym, możemy przesunąć się o chociaż jedną pozycję i być większym innowatorem na rynkach, gdzie możemy zaprezentować największe zalety. Mówię przede wszystkim o rynkach innowacyjnych. Tam gdzie polska nauka, edukacja i szkolnictwo wyższe mogą zaprezentować jakość. Ten czas pokazuje, że zdrowie versus gospodarka to są relacje. Zaniedbanie w sferze zdrowia może odbić się na gospodarce. Dlatego też jako rząd Pana Premiera Mateusza Morawieckiego podjęliśmy odważne decyzje. To zwiększanie nakładów na system opieki zdrowotnej. Przeskalowaliśmy nasz cel z 6 procent PKB na 7. Chcieliśmy do tego podejść w sposób zrównoważony. To też jest cechą charakterystyczną podejścia jakie prezentujemy. Na czym polega? Wcale nie myślimy już tylko wyłącznie w tradycyjnych kategoriach inwestycji. Chcemy żeby były obudowane rozwiązaniami systemowymi, które pozwolą nam skutecznie wydawać pieniądze. Nie jest tajemnicą, że część społeczeństwa inwestycje w system opieki zdrowotnej odbierała jako puszczanie pieniędzy do worka bez dnia. Trzeba tak zdefiniować warunki systemowe, by już nie było takich skojarzeń - mówił szef resortu zdrowia.