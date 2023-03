Przed nami pierwsze Cyfrowe Forum wGospodarce.pl

Redakcja ekonomiczna Grypy Medialnej Fratria, wydawcy „Gazety Bankowej” i portalu wGospodarce.pl zaprasza na pierwsze Cyfrowe Forum wGospodarce.pl. Już 22 marca otwieramy dyskusję na temat znaczenia digitalizacji – dla gospodarki, dla bezpieczeństwa, dla obywateli. Forum będzie składać się z trzech debat poświęconych technologii i cyberbezpieczeństwu

Cyberbezpieczeństwo stało się kluczowym procesem w rozwoju technologicznym ostatnich lat, co udowodniły wydarzenia w czasie pandemii oraz wojny na Ukrainie. Dlatego potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa w sieci oraz bezpieczeństwa usług cyfrowych stała się jeszcze bardziej istotna dla stabilnego funkcjonowania gospodarki, państwa i obywateli.

Debaty na Pierwszym Cyfrowym Forum wGospodarce.pl będą poświęcone szansom i zagrożeniom, jakie niesie ze sobą digitalizacja. W czasie forum omówimy wraz z zaproszonymi uczestnikami debat wyzwania, z jakimi musimy się zmierzyć w kontekście trwającej wojny na wschodniej granicy Polski, która wywołana została przez Rosję. Ponadto, uczestnicy będą rozmawiać o roli cyfrowych innowacji w polityce transformacji energetycznej.

Mamy świadomość, że poza frontem na Ukrainie trwa nieustannie inna, cicha wojna cyfrowa. Czy jesteśmy do niej przygotowani i czy wygrywamy w starciu z technologicznymi pułapkami zastawianymi przez niewidzialnych agresorów?

Militarne analogie są adekwatne także w kontekście cyfrowego rozwoju państwa. Zwycięstwo w bitwie o innowacyjną gospodarkę czy rozwijanie technologii komunikacyjnych, stawia nas bowiem w obliczu kolejnej potyczki o utrzymanie pozycji lidera. Tak jest choćby w cyfryzacji systemu opieki zdrowotnej czy usług dla przedsiębiorców w administracji skarbowej. To nieustanny proces rozwoju, zmian i dostosowywania się do nowych, nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań. Czy udaje nam się przekonać użytkowników-obywateli do nowego?

Usługi cyfrowe stają się codziennością w naszym życiu. To także element polityki transformacji energetycznej. Cyfrowe w zdecydowanej większości przypadków znaczy bowiem zielone. Stąd łączenie zadań związanych z dostosowaniem gospodarki do wymogów zmieniającej się eko-energetyki i cyfryzacji procesów gospodarczych.

W debatach wezmą udział przedstawiciele resortów i instytucji odpowiedzialnych za cyfryzację i cyberbezpieczeństwo, eksperci oraz przedstawiciele firm zajmujących kluczowe pozycje w cyfrowym przemyśle. Przebieg trzech debat będzie transmitowany na żywo na facebookowym profilu wGospodarce.pl. Ponadto, relacje z debat zostaną opublikowane na łamach tygodnika „Sieci” oraz na stronie wGospodarce.pl.

Pierwszy panel będzie poświęcony cyberbezpieczeństwu, jego zagrożeniom oraz wyzwaniom. W drugiej części uczestnicy będą omawiać rolę nowych technologii w usługach bankowych, administracji oraz ochronie zdrowia. Trzecia debata skupi się na cyfrowej transformacji gospodarki oraz jej wpływie na rozwój innowacji.

Cyfrowe Forum wGospodarce.pl to wyjątkowe wydarzenie dla wszystkich, którzy chcą poznać najnowsze trendy w cyfryzacji i dowiedzieć się, jakie wyzwania stoją przed Polską w kontekście rozwoju cyfrowego. Zapraszamy już dziś do uczestnictwa na żywo na profilu FB wGospodarce.pl - www.facebook.com/wGospodarce oraz do lektury relacji na łamach tygodnika „Sieci”.

Rozpoczynamy już 22 marca o godz. 10.00 debatą pt. „Cyberbezpieczeństwo musi być priorytetem dla wszystkich – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i każdego z nas”, a o godz. 12.00 rozpoczyna się drugi panel, który poświęcimy „Cyfrowej zmianie w usługach. Nowe technologie w bankowości, w administracji i ochronie zdrowia. Jak usługi cyfrowe zmieniają współpracę z administracją publiczną?”. Trzecia debata pierwszego Cyfrowego Forum wGospodarce.pl rozpoczyna się o godz. 14.00 i zatytułowana jest „Cyfryzacja – technologia na czas kryzysu. Jak rozwiązania cyfrowe pomagają pokonać wyzwania postpandemicznego kryzysu gospodarczego?”.

Zapraszamy.

Zespół wGospodarce.pl

Artykuł powstał z wykorzystaniem wsparcia AI - chatGPT