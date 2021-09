Balcerowicz na Campusie. „Wyśmiewał i uciekał od konkretów”

We Francji mamy do czynienia z systemową polityką niszczenia polskich przedsiębiorstw. To nie dotyczy tylko branży transportowej, choć tu jest to najbardziej widoczne - mówi dla portalu WNP.PL Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w rozmowie z Dariuszem Ciepielą