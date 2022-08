Przypomniano wypowiedzi Balcerowicza. Tak wieścił różne kryzysy

Leszek Balcerowicz udzielił serwisowi Wirtualna Polska wywiadu, w którym mówił m.in. o sytuacji gospodarczej w Polsce i zbliżającej się kampanii wyborczej. Były prezes Narodowego Banku Polskie w rozmowie z red. Patrykiem Słowikiem wbija szpilę Platformie Obywatelskiej i Donaldowi Tuskowi. Ale równie ciekawe, jak to, co powiedział Balcerowicz jest to, jak ekonomista podszedł do autoryzacji wywiadu