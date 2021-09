Carsharing - jakie i kto może ponieść konsekwencje za szkody?

Wypożyczenie samochodu na minuty stało się wygodnym i popularnym rozwiązaniem w Polsce. Coraz częściej jednak jesteśmy świadkami nietypowych zachowań czy też po prostu naruszeń regulaminu. Warto wiedzieć kiedy kierowca jest odpowiedzialny i jakie koszty może ponieść

Warto przeczytać regulamin, gdy dojdzie do sytuacji, gdy operator oskarża klienta o złe traktowanie pojazdu. Na pewno wynajmujący nie poniesie odpowiedzialności, jeżeli dojdzie do kolizji, a nie jest jej sprawcą. Z własnej kieszeni musi płacić, gdy zostanie stwierdzone, że przyczynił się do szkody lub złamania przepisów.

Oprócz regulaminu przyczyną odpowiedzialności wynajmującego jest ubezpieczenie. Jak tłumaczy portal Moto.pl - każdy samochód wynajmowany na minuty, posiada wykupioną obowiązkową polisę OC. I Choć chroni ona poszkodowanego w każdym przypadku, czasami ubezpieczyciel ma prawo do tzw. regresu dochodzonego od sprawcy. Może zgłosić się do kierowcy z roszczeniem o zwrot wypłaconego odszkodowania m.in. wtedy, gdy spowodował on wypadek w stanie nietrzeźwości lub prowadził pojazd bez uprawnień.

Moto.pl/KG