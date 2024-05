Ubezpieczenie mieszkania chroni również całą rodzinę

Większość Polaków posiada mieszkania w mniejszych lub większych blokach. Z reguły stanowią one podstawę majątku przeciętnej rodziny i najczęściej jest to dorobek życia. Stąd zrozumiała jest szczególna dbałość o zapewnienie jak największego komfortu dla całej rodziny, co też kosztuje niemałe pieniądze. Ochrona takiego majątku wymaga także odpowiedniego ubezpieczenia. Jak ono powinno wyglądać?

Polacy, zakładając rodziny, nierzadko decydują się na zakup mieszkania finansowanego długoletnim kredytem mieszkaniowym. Spłata rat często jest również sporym obciążeniem budżetu rodziny, stąd decydując się na zakup ubezpieczenia mieszkaniowego, wybierają takie, jakie w związku ze spłacanym kredytem narzuca im instytucja finansowa. Niestety oznacza to spełnienie tylko minimalnych warunków i ubezpieczenie w podstawowym wariancie – obowiązkowe ubezpieczenie tzw. „murów” oraz ewentualnie stałego wyposażenia. Podobnie postępują niektóre osoby nieposiadające kredytu mieszkaniowego. Próbując zaoszczędzić na polisie i nie potrafiąc oszacować realnej wartości lokalu mieszkalnego, wybierają ubezpieczenie na niższą wartość nieruchomości niż rynkowa.

Takie krótkowzroczne podejście do ubezpieczenia mieszkaniowego na szczęście staje się coraz rzadsze. Próba oszczędności kilkudziesięciu złotych w ciągu roku może okazać się katastrofą finansową w przypadku wystąpienia szkody. Przede wszystkim należy pomyśleć o zakupie odpowiedniego pakietu, które przygotowuje wiele towarzystw ubezpieczeniowych, np. dedykowanego rodzinom z mieszkaniem. Warto sprawdzić ofertę SALTUS Ubezpieczenia „SALTUS Mój Dom”, które proponuje cały dorobek życia objąć kompleksową ochroną all risk, czyli ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk – np. pożaru oraz innych zdarzeń losowych, m.in. wybuchu, uderzenia pioruna, silnego wiatru, zalania i powodzi, przepięcia, kradzieży z włamaniem, rozboju, dewastacji.

Ubezpieczeniem takim powinno być objęte mieszkanie wraz ze stałymi elementami wyposażenia, takimi jak np. drzwi, podłogi, zabudowa kuchenna czy inne stałe meble, a także ruchomości domowe, np. sprzęt elektroniczny, urządzenia typu AGD, meble, rowery, wózki. Do podstawowej polisy ubezpieczenia warto dokupić dodatkowe opcje, które ochroną obejmują szyby czy płytę grzewczą w przypadku stłuczenia lub pęknięcia.

Dobre pakiety ubezpieczenia mieszkaniowego z reguły rozszerzane są o opcję assistance – jest to szereg usług fachowców (np. hydraulika, szklarza, elektryka), którzy pomogą w razie usterek, np. cieknącej rury, awarii instalacji elektrycznej albo zacinającego się zamka w drzwiach. Warto w ramach jednej polisy skorzystać także z ubezpieczenia NNW (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków) oraz ubezpieczenia medical assistance, które daje możliwość skorzystania z wizyty lekarskiej czy opieki nad dzieckiem oraz usługi dowozu leków.

Ważnym uzupełnieniem polisy jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC), które sprawdza się, gdy zostanie wyrządzona krzywda osobie trzeciej przez ubezpieczającego i pozostałych domowników. Taką szkodą może być np. zalanie mieszkania sąsiada, stłuczenie mu szyby przez nasze dzieci bawiące się na podwórku czy zanieczyszczenie spowodowane przez zwierzęta domowe. Dzięki tej opcji nie musimy pokrywać szkód z własnej kieszeni, bo zajmie się tym ubezpieczyciel.

Ubezpieczenie mieszkania, to nie tylko spełnienie warunków banku, który udzielił kredytu na zakup naszej nieruchomości, ale zabezpieczenie całej rodziny i nierzadko dorobku całego życia. Wystarczy uzmysłowić sobie, jaka jest wartość nieruchomości oraz zgromadzonego w niej majątku. Często wtedy okazuje się, że to, co chcemy ubezpieczyć, warte jest ogromne pieniądze. W przypadku wystąpienia szkody, chcielibyśmy więc dysponować środkami, by odbudować stratę. Taką możliwość może dać właśnie kompleksowe ubezpieczenie nieruchomości.

Wszelkich informacji na temat ubezpieczenia domu oraz całej oferty SALTUS Ubezpieczenia udzielają pracownicy w placówkach Spółdzielczych Kas na terenie całej Polski. Lista placówek znajduje się na stronie SALTUS Ubezpieczenia https://saltus.pl/kontakt/.

