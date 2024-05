Bezpieczny „Mój Dom” – na co zwracamy uwagę ubezpieczając nieruchomość?

Mamy coraz większe zaufanie do ubezpieczycieli – ufa im aż 72 proc. Polaków. Chętniej też kupujemy polisy ubezpieczenia majątkowego, które stanowią 68 proc. naszych wydatków na ubezpieczenia. Obecnie więc nie zastanawiamy się nad tym, czy kupić ubezpieczenie mieszkaniowe, ale bardziej… jaki zakres powinna mieć polisa i jakie dodatkowe opcje wykupić.

Dzisiaj do ubezpieczenia domu czy mieszkania nikogo nie trzeba przekonywać. Coraz częściej intensywne i nieprzewidywalne zjawiska pogodowe stają się bohaterami wiadomości. Słyszymy też o zalaniach, pożarach czy wybuchach gazu. Polacy wiedzą już, że ubezpieczenie mieszkaniowe jest najważniejszym zabezpieczeniem własnego majątku i nie ma co ryzykować. Rzadko też dochodzą do nas takie „mądrości”, że „jakoś to będzie” czy „Szkoda pieniędzy na takie wydatki”. W związku z tym, gdy przeglądamy oferty ubezpieczycieli, coraz większą uwagę przykładamy do zakresu oferowanej polisy. Jej cena jest również istotna, jednak oczekiwania są takie, by oferta ubezpieczenia mieszkaniowego miała jak najwięcej opcji. Dzięki temu klient ma możliwość wyboru i świadomość, że zabezpiecza swoją nieruchomość w takim stopniu, jak sobie zaplanował.

Spersonalizowane ubezpieczenie mieszkaniowe

W takim kierunku zmierza SALTUS Ubezpieczenia, kreując swoją ofertę „SALTUS – Mój Dom”. Jest to ubezpieczenie mieszkaniowe, które daje duże możliwości stworzenia personalizowanej polisy – w zależności od rodzaju Klienta, nieruchomości i innych przedmiotów ubezpieczenia, ryzyk, a także dodatkowego ubezpieczenia OC i NNW czy wsparcia w życiu codziennym. SALTUS Ubezpieczenia swoją ofertę kieruje do właścicieli mieszkań, domów oraz osób zamieszkujących nieruchomości niebędących ich własnościami, np. wynajmowanych. Każda z tych grup Klientów będzie bowiem oczekiwała innej ochrony ubezpieczeniowej. Właściciele mieszkań w blokach stawiają na ochronę od pożaru i innych zdarzeń losowych łącznie z zalaniem, przepięciami, kradzieżą z włamaniem, rozbojem i dewastacją ruchomości domowych oraz elementów stałych. Zwracają także uwagę na ubezpieczenie OC, które chroni od odpowiedzialności przed zniszczeniami wyrządzonymi przez domowników, np. przez dzieci, zwierzęta domowe, ale też powstałe w wyniku zalania. Tutaj ważną opcją jest również ubezpieczenie od kosztów poszukiwania awarii i jej usunięcia.

Właściciele domów również stawiają na ochronę od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem do budynku mieszkalnego, ale także wszystkich zabudowań i obiektów znajdujących się na terenie posesji. To budynki gospodarcze, wolnostojące garaże, ale też coraz częściej montowane urządzenia do produkcji energii – panele fotowoltaiczne czy przydomowe turbiny wiatrowe. Oferta SALTUS Ubezpieczenia posiada możliwość objęcia ochroną obiektów małej architektury, m.in. altan ogrodowych, składzików, fontann, a także roślin i akcesoriów ogrodowych. Szczególnie do osób starszych kierowane jest, oprócz ochrony OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie NNW wraz z medical assistance, obejmujące na przykład wizyty lekarskie, a także ubezpieczenie od wyłudzenia gotówki, np. „na wnuczka” czy „na policjanta”.

Propozycje dla poszczególnych grup klientów

Inaczej wyglądają oczekiwania osób wynajmujących mieszanie. To najczęściej młodzi ludzie rozpoczynający życie na własny rachunek, którzy mimo braku własnego lokum posiadają już majątek. Tym majątkiem, który wnoszą do wynajmowanego mieszkania, będą często tzw. ruchomości domowe, a te na pewno warto chronić od pożaru, innych zdarzeń losowych oraz kradzieży. Chętnie skorzystają oni też z dodatkowych opcji, jak OC w życiu prywatnym, assistance czy NNW.

Warto zwrócić uwagę, że oferta „SALTUS – Mój Dom” od SALTUS Ubezpieczenia posiada szeroki zakres przedmiotów ubezpieczenia. Propozycje dla poszczególnych grup Klientów nie zamykają polisy w sztywnych ramach. Najważniejsze jest objęcie ochroną możliwie jak największej części majątku ubezpieczonego, stąd możliwość wyboru. Dlatego dodawane są nowe opcje, jak ubezpieczenie elektroniki – oprócz standardowo telewizorów i komputerów także iPadów czy słuchawek. Jeśli chodzi o małą architekturę, ochroną objęte mogą być również kojce dla zwierząt, przydomowe oczyszczalnie ścieków, szamba oraz elementy takie jak ściemniacze, czujniki ruchu czy zmierzchu.

STATUS Ubezpieczenia pozostawia Klientom także możliwość wyboru okresu ubezpieczenia. Polisę można zawrzeć na 1 rok, 2 lata lub 3 lata. Dłuższe ubezpieczenie to przede wszystkim zabezpieczenie Klienta przed podwyżkami cen. W ten sposób SALTUS Ubezpieczenia zapewnia większy komfort i spokój ducha. A wszelkich informacji na temat ubezpieczenia mieszkaniowego oraz całej oferty SALTUS Ubezpieczenia udzielają pracownicy placówek Stefczyk Finanse.

Zespół wGospodarce.pl