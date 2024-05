Ubezpieczenie wynajmowanego mieszkania – czy to konieczne?

Wynajmowanie mieszkania to standard dla ludzi młodych – studentów, osób rozpoczynających pracę zawodową czy par planujących wspólne życie. W ten sposób żyje już od 13 proc. do 18 proc. Polaków. W przeciwieństwie do innych krajów europejskich, polski rynek mieszkaniowy opiera się na wynajmie w mniejszym stopniu, co wynika m.in. z większego przywiązania Polaków do idei własności. Można jednak spodziewać się, że kolejne lata przyniosą rozwój rynku wynajmu, m.in. ze względu na wysokie ceny mieszkań oraz elastyczność, jaką zapewnia możliwość szybkiej zmiany miejsca zamieszkania.

Osobom wynajmującym mieszkanie często wydaje się, że odpowiedzialność za nieruchomość ponosi wyłącznie jej właściciel. Powoduje to, że nie przywiązują większej wagi do zajmowanego mieszkania. Poczucie braku decyzyjności (np. w kwestii wystroju czy remontu) sprawia, że kwestia ubezpieczenia mieszkaniowego zostaje często pominięta. Niesłusznie. Takie podejście może nieść ze sobą przykre konsekwencje. Jeżeli rzeczywiście kwestię ubezpieczenia samej nieruchomości czy stałych elementów wyposażenia, takich jak np. drzwi, podłogi, zabudowa kuchenna, można zostawić właścicielowi mieszkania, to ochrona wszystkich ruchomości należących do najemcy powinna być w jego gestii. Podstawą jest rzetelna wycena posiadanego majątku. Dopiero dzięki niej widać, jakie środki musiałyby być włożone, żeby ten majątek odtworzyć w przypadku wystąpienia szkody. A tylko odpowiednio dobrana polisa ubezpieczeniowa może to ułatwić.

Obecnie towarzystwa ubezpieczeniowe proponują najemcom odpowiednio dobrane pakiety ubezpieczeniowe, które gwarantują objęcie ochroną jak największej części majątku. Poza tym, stale rozszerzają zakres ubezpieczanych przedmiotów, dzięki czemu istnieje możliwość ubezpieczenia rzeczy, które jeszcze niedawno były wykluczane w polisach. Podstawą jest ubezpieczenie ruchomości od wszelkich zdarzeń losowych – tzw. all risk – takich, jak pożar, wybuch, uderzenie pioruna, silny wiatr, zalanie i powódź, przepięcia, a także kradzież z włamaniem i rozbój.

Z kolei ruchomości, które mogą być objęte ubezpieczeniem, to: meble, urządzenia typu AGD, rowery, hulajnogi, wózki. Zważywszy na to, że z reguły najcenniejszym majątkiem młodych ludzi na dorobku jest elektronika, warto zwrócić uwagę, jaką ochronę przedmiotów tego typu proponują poszczególni ubezpieczyciele. Na przykład SALTUS Ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia „SALTUS - Mój Dom” proponuje objąć ochroną – oprócz standardowo: telewizora, sprzętu HiFi czy laptopa - także iPady, słuchawki czy konsole do gier. Uwzględnienie tych przedmiotów w ofercie ubezpieczyciela to odpowiedź na rosnące zainteresowanie elektroniką i jej powszechność. Do podstawowej polisy warto dokupić także dodatkowo ubezpieczenie szyby.

Ważnym uzupełnieniem polisy dla najemcy jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC), które sprawdza się, gdy zostanie wyrządzona krzywda osobie trzeciej przez ubezpieczającego lub pozostałych domowników. Taką szkodą może być np. zalanie mieszkania sąsiada. Dzięki takiej opcji ubezpieczający nie pokrywa szkód z własnej kieszeni, bo zajmie się tym ubezpieczyciel. Warto w ramach jednej polisy skorzystać także z ubezpieczenia NNW (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków) oraz medical assistance, które daje możliwość skorzystania z wizyty lekarskiej czy opieki nad dzieckiem oraz usługi dowozu leków.

To, na co powinni zwracać uwagę najemcy mieszkań przeglądając oferty ubezpieczeń mieszkaniowych, to także elastyczność w doborze okresu ubezpieczenia. Standardem jest rok, a nawet dłuższy okres, 2 lub 3 lata. Wynajmowanie mieszkania nie zawsze jednak oznacza pewność pozostania w tym miejscu przez dłuższy czas. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe, jak SALTUS Ubezpieczenia proponują wykup polisy na okres krótszy, np. pół roku.

Wszelkich informacji na temat ubezpieczenia mieszkania oraz całej oferty SALTUS Ubezpieczenia udzielają pracownicy w placówkach Spółdzielczych Kas na terenie całej Polski. Lista placówek znajduje się na stronie SALTUS Ubezpieczenia https://saltus.pl/kontakt/.

Zespół wGospodarce.pl