Premier: Będziemy bronili naszej granicy z całą determinacją

W niedzielę premier, a wcześniej Straż Graniczna poinformowali, że w trzech miejscach w rejonie przygranicznym znaleziono zwłoki trzech osób, które nielegalnie przekroczyły granicę. Z informacji przekazanych przez Straż Graniczną wynika, że w poniedziałek służby odnotowały 220 prób przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Zatrzymano 14 nielegalnych imigrantów oraz dwie osoby, które pomagały w nielegalnym przekroczeniu granicy.

Będziemy bronili naszej granicy z całą determinacją. Jedynym winnym cierpienia ludzkiego i ofiar jest wyłącznie reżim białoruski i jego mocodawcy. Nie zgadzamy się na to i będziemy robić wszystko, by skutecznie zabezpieczyć granicę Polski i Unii Europejskiej przy zachowaniu wszelkich humanitarnych środków - napisał we wtorek na Facebooku premier Morawiecki.