Czasowe wyłączenia z sieci wytwórców OZE, problem kosztów

Instalacji fotowoltaicznych w Polsce szybko przybywa. Według energetyków powstaje problem integrowania energii generowanej ze źródeł odnawialnych z krajowymi sieciami energetycznymi w taki sposób, aby zapewniona była stabilność systemu. W tym roku po raz pierwszy doszło do sytuacji, kiedy operator wyłączył z sieci część farm wiatrowych – czytamy na portalu businessinsider.com.pl

Cały czas przybywa w Polsce instalacji fotowoltaicznych. Obecnie moc zainstalowana w elektrowniach słonecznych, zarówno w instalacjach przydomowych, jak i w większych farmach, przekracza 5,4 GW. Businesinsider informuje, że moc ta przewyższa założenia polityki energetycznej państwa na rok 2025. Do tego ponad 7 GW mocy jest generowanych w farmach wiatrowych. Jednak moc energetyczna z elektrowni słonecznych i farm wiatrowych nie bilansuje się. W okresach braku wiatru i słabego nasłonecznienia poborcy prądu są skazani na tradycyjne źródła energii, to znaczy węgiel lub gaz, inaczej musieliby pożegnać się z zasilaniem energią elektryczną. Rozwiązaniem byłyby magazyny energii, ale pomijając ograniczone możliwości elektrowni wodnych szczytowo-pompowych, magazyny na bazie np. wielkich baz akumulatorowych byłyby niezwykle kosztowne.

Z analizy Instytutu Energii Odnawialnej wynika, że problemy z podłączeniem mikroinstalacji fotowoltaicznych do sieci rozpoczną się po przekroczeniu 5 GW mocy zainstalowanej w tej technologii. Ten próg właśnie został przekroczony. To oznacza, że lokalnie, w miejscach, gdzie tych przyłączeń do sieci było więcej, po przekroczeniu dopuszczalnego poziomu napięcia instalacje PV będą automatycznie odłączane. I tak już się zdarza – przyznaje Grzegorz Wiśniewski, prezes IEO.