Energa Obrót jest spółką, która ma w ofercie aż 40 proc. energii z OZE. To energia zupełnie zero-emisyjna. Ale wyzwania stojące przed polską i europejską energetyką są niebagatelne. Jak wskazuje prezes Energa Obrót, nie możemy dopuścić do tego, że przez brak inwestycji w energetykę polski biznes stanie europejskim i światowym outsiderem. Z Jarosławem Wróblem, prezesem Energa Obrót, rozmawiał Arkady Saulski

W poniedziałek ruszyła szósta edycja Forum Wizji Rozwoju. VI Forum Wizja Rozwoju to dwudniowe wydarzenie, w którym weźmie udział ok. 200 ekspertów, przedstawicieli świata biznesu i władz państwowych. Uczestnicy Forum w zaplanowanych 50 panelach dyskusyjnych poruszą kwestie z obszaru energetyki, e-gospodarki, innowacji, inwestycji oraz zdrowia czy obecności seniorów na rynku pracy. Na miejscu działa także studio wPolsce.pl oraz portalu wGospodarce.pl.

Jak zaznaczył prezes Wróbel, przechodzimy transformację na miarę rewolucji przemysłowej z XVIII. Wieku w Anglii.

Przez dziesięciolecia polska energetyka była budowana w oparciu o elektrownie i elektrociepłownie systemowe, bilansowanie na napięciu wysokim, poprzez napięcie średnie, do napięcia niskiego do indywidualnego klienta – mówi Jarosław Wróbel, prezes Energa Obrót, grupa Orlen. – cała transformacja klimatyczna, która de facto ma doprowadzić do roku 2050 do zeroemisyjności, wymusza budowę energetyki rozproszonej. Już w tej chwili mamy milion kilkaset tysięcy prosumentów, co szczególnie polskie sieci odczuły w roku 2022. Dalszy rozwój jest nieunikniony choćby z uwagi na dalsze dyrektywy i rozporządzenia, które maja doprowadzić do samowystarczalności energetycznej poszczególnych nieruchomości. To powoduje, że nagle z energetyki totalnie scentralizowanej, wysokiego, średniego, niskiego napięcia, musimy przejść nagle na energetykę bardzo zdecentryzowaną, na miliony prosumentów, które będziemy bilansować, ale w dokładnie odwrotnym kierunku – dodaje.