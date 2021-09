Saryusz-Wolski: Mamy prawo zawetować pakiet „Fit for 55”

„To bezprawny atak na Polskę, z naruszeniem traktatu. Nie skorzystaliśmy z weta budżetowego wykazując maksimum dobrej woli. Mamy więc w zanadrzu jeszcze jedną możliwość weta całego pakietu klimatycznego” – powiedział w telewizji wPolsce.pl Jacek Saryusz-Wolski, europoseł PiS - informuje portal wPolityce.pl

Z art. 192 ust. 2C wynika, że Polska ma prawo weta wobec pakietu klimatycznego „Fit for 55”. W tej dziedzinie obowiązuje zasada jednomyślności i można przejść do działania w trybie niejednomyślnym, ale za zgodą wszystkich. To tzw. mechanizm kładki. To wiedza na poziomie studenta prawa – doprecyzował europoseł. Jeżeli przedmiot sporu z Czechami nie zniknie na skutek porozumienia polsko-czeskiego, to Komisja Europejska już zapowiedziała, że będzie wysyłać noty obciążające, finansowe. Jeżeli Polska nie zapłaci, potrącą pieniądze z funduszy unijnych – tłumaczył. Polska może potrącać te kwoty z własnej składki w odpowiedzi. Krąg się zamknie – zaproponował.

Jak dodał, w tej chwili mamy trzy fronty z Brukselą. Jeżeli wobec nas stosuje się w złej wierze instrumenty prawne, naciągane i przeinaczane, plus dokonuje się ostrzału amunicją informacyjną, to jedyną odpowiedzią jest kontratak i twardy sprzeciw.

W odniesieniu do decyzji TSUE o nałożeniu kar na Polskę wskutek niezamknięcia kopalni w Turowie, zaznaczył, że to nie jest sprawa wyłącznie czeska, ale ważne, by osiągnąć porozumienie na tej linii.

Ważniejsza jednak jest oś Warszawa - Bruksela. To jest wprawka przed zakazem budowania elektrowni atomowych u nas. To próba wykorzystania TSUE do tego typu bezprawnych i bezprecedensowych decyzji, jeśli chodzi o źródła energii w Polsce – zaznaczył.

Zdaniem europosła Polska powinna wykorzystać prawo weta „przy najbliższej okazji, a taką będzie głosowanie ws. pakietu klimatycznego „Fit for 55”.

Mamy prawo i powinniśmy zawetować „Fit for 55”. Nie skorzystaliśmy z weta budżetowego wykazując maksimum dobrej woli. Mamy więc w zanadrzu jeszcze jedną możliwość weta całego pakietu klimatycznego – zapewnił Jacek Saryusz-Wolski.

14 lipca Komisja Europejska ogłosiła pakiet legislacyjny dotyczący klimatu i energii – „Fit for 55”. Zgodnie z ambicjami klimatycznymi wyznaczonymi przez UE do 2030 r. emisje gazów cieplarnianych mają być zmniejszone o 55 proc. względem roku 1990.

Europejski Zielony Ład określa szczegółową wizję uczynienia Europy do 2050 r. pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu.

Pakiet składa się z 13 wniosków ustawodawczych – niektóre z nich są nowe, inne stanowią zmiany istniejących już przepisów. Do nowych propozycji legislacyjnych należą: nowa strategia leśna UE, mechanizm regulacji granicy emisji dwutlenku węgla (CBAM), instrument społeczny na rzecz działań na rzecz klimatu, ReFuelEU Aviation (dotycząca zrównoważonych paliw lotniczych) i FuelEU Maritim (dotycząca ekologizacji europejskiej przestrzeni morskiej).

wpolityce.pl/mt

