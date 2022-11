Saryusz-Wolski: Bez odpowiedzi NATO Rosja będzie eskalować

To nie koniec agresji Rosji? Jacek Saryusz-Wolski twierdzi, że Federacja Rosyjska będzie eskalować przemoc jeśli NATO nie odpowie twardo.

Jak wskazał ekspert ds. stosunków międzynarodowych i zarazem eurodeputowany Jacek Saryusz-Wolski Rosja może eskalować napięcia, po tym jak dwie rakiety najprawdopodobniej jej produkcji spadły na Polskę:

If confirmed it was RU missile dropped on the territory of Poland/NATO - it will mean that RU is testing the assurances/red line, that every inch of NATO territory will be defended

If no adequate NATO answer, as defined by art. 5, RU will escalate further