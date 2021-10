Brzoska odpowiada na zarzuty ws. Pandora Papers

Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ) ujawniło w niedzielę pakiet tajnych dokumentów dowodzących, że politycy i urzędnicy z różnych krajów wykorzystywali spółki offshore do zakupu nieruchomości i unikania podatków

Dotyczą one ok. 35 byłych i obecnych przywódców i ponad 300 urzędników z różnych państw. Wśród osób, których one dotyczą są prezydent Rosji Władimir Putin, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, król Jordanii Abdullah II, prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew, premier Czech Andrej Babisz, premier Pakistanu Imran Khan i były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair.

Pandora Papers - bo tak nazwano ujawnione dokumenty - to ok. 12 mln plików o łącznej objętości 2,94 TB, co czyni go największym z dotychczasowych wycieków opublikowanych przez ICIJ. Wśród nich jest 6,4 mln dokumentów, 2,9 mln zdjęć lub plików graficznych i 1,2 mln e-maili.

W Polsce wyciek Pandora Papers miał wskazać między innymi na twórcę InPost - Rafała Brzoskę. Dziennikarze „Gazety Wyborczej” sugerują, że Brzoska w swoim biznesie stosował dość „energiczną” optymalizację podatkową.

Biznesmen na oskarżenia odpowiedział w wywiadzie dla „Business Insider”.

Żadna z opisanych przez „GW” transakcji nie miała charakteru optymalizacji podatkowej i nie wpłynęła na opodatkowanie żadnej ze spółek Grupy Integer.pl w Polsce. Nie robimy niczego, co nie mieści się w kategorii normalnego prowadzenia biznesu. Chwała dziennikarzom z całego świata za to, że badają to, jak działają różni politycy czy biznesmeni, natomiast siła wolnych mediów tkwi w odpowiedzialności za słowo i rzetelnej pracy. W tym przypadku nie mieliśmy do czynienia ani z jednym, ani z drugim. Szkoda, że nikt nie sprawdził publicznie dostępnych od 2012 r. sprawozdań finansowych InPostu, w których wszystkie te rzekome rewelacje były jasno opisane. Informacje dotyczące spółek cypryjskich w Grupie InPost były transparentnie opisane w Prospekcie Emisyjnym Grupy InPost upublicznionym w styczniu tego roku - twierdzi Brzoska.

