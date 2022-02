Kolejne inwestycje w ramach Nowej Koncepcji Energetycznej

Grupa Azoty ZAK - wchodząca w skład Grupy Azoty - sfinalizowała dwie inwestycje na terenie wydziału amoniaku o łącznej wartości 36,1 mln zł. To część programu inwestycyjnego ZAK o nazwie Nowa Koncepcja Energetyczna o łącznej wartości ok. 282 mln zł.

„Modernizacja węzła skraplania amoniaku” i „Wymiana kompresorów amoniaku gazowego K-2 i K-3 na elektryczne” to elementy Nowej Koncepcji Energetycznej - jednej z kluczowych inwestycji realizowanych obecnie w kędzierzyńskiej spółce, podkreślono.

Inwestycje powstały na terenie centrali chłodniczej wchodzącej w skład wydziału amoniaku Grupy Azoty ZAK. Oba zadania zrealizowano w formule EPC, a ich generalnym wykonawcą jest firma Torpol Oil & Gas.

Modernizacja węzła skraplania amoniaku to zadanie o wartości ok. 19,3 mln zł, które realizowano w latach 2019-2021. W zakresie wymiany kompresorów amoniaku gazowego K-2 i K-3 na elektryczne mowa o wartości ok. 16,8 mln zł. Inwestycję rozpoczęto w 2019 r., a przekazano do eksploatacji z końcem 2021 r..

Według szacunków realizacja Nowej Koncepcji Energetycznej wraz kotłownią rezerwowo-szczytową pochłonie w sumie ok. 282 mln zł.

Kluczowym założeniem inwestycji realizowanej przez wchodzącą w skład grupy kapitałowej Grupę Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn jest wykorzystanie ciepła procesowego pochodzącego z instalacji amoniaku do wytwarzania mediów energetycznych i energii elektrycznej. Nowa Koncepcja Energetyczna wpisuje się w długoterminowe cele rozwoju gospodarczego Polski - tzw. ‘Kierunki rozwoju innowacji energetycznych’, a także założenia strategii Grupy Azoty 2021-2030, której istotnymi elementami są innowacyjne podejście do energetyki oraz dążenie do zeroemisyjności - powiedział prezes Grupy Azoty Tomasz Hinc.

Realizacja zadań na wydziale amoniaku przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pracy instalacji, ograniczenia emisji CO2 oraz zwiększenia poziomu produkcji amoniaku. To doskonale odzwierciedla założenia całej Nowej Koncepcji Energetycznej, opartej na idei zrównoważonego rozwoju - dodał prezes zarządu Grupy Azoty ZAK Paweł Stańczyk.

Nowa Koncepcja Energetyczna to pakiet siedmiu zadań inwestycyjnych, stanowiący alternatywę dla realizacji drugiego etapu elektrociepłowni w Grupie Azoty ZAK.

Kolejne trzy zadania z zakresu Nowej Koncepcji Energetycznej zakończymy jeszcze w tym roku. Pozostanie rozpoczęta już budowa kotłowni szczytowo-rezerwowej, która potrwa do 2024 roku - zapowiedział wiceprezes Grupy Azoty ZAK odpowiedzialny za obszar inwestycji Artur Kamiński.

Grupa Azoty ZAK to jedna z czterech głównych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Grupy Azoty.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,52 mld zł w 2020 r.

ISBnews/RO