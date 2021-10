Na dobrej drodze do porozumienia w Węglokoksie

Związkowcy z hut należących do Grupy Węglokoks ustalili w poniedziałek z zarządem spółki roboczy harmonogram dalszych prac nad porozumieniem, mającym zapewnić inwestycje i rozwój hutniczej części Grupy - wynika z informacji Węglokoksu, którego nowa strategia ma być gotowa do końca tego roku.

Do Węglokoksu należą m.in. gliwicka Huta Łabędy, Walcownia Blach Grubych Batory w Chorzowie oraz Huta Pokój Profile w Rudzie Śląskiej. To ostatnie polskie aktywa hutnicze, kontrolowane - za pośrednictwem katowickiego Węglokoksu - przez Skarb Państwa.

W pierwszych dniach września związkowcy z hut należących do grupy kapitałowej Węglokoksu rozpoczęli akcję protestacyjną, domagając się m.in. lepszego nadzoru, jasnej polityki inwestycyjnej oraz prorozwojowej strategii dla aktywów hutniczych Grupy. 23 września huty odwiedził wiceminister Soboń, zapowiadając na 4 października odniesienie się do związkowych postulatów. W poniedziałek wiceszef MAP ponownie spotkał się z hutnikami i zarządem Węglokoksu.

W trakcie spotkania ustalono roboczy harmonogram prac mających na celu wypracowanie porozumienia dotyczącego planów inwestycyjnych oraz dalszego rozwoju (…) spółek (hutniczych - PAP) w ramach przygotowywanej strategii Grupy Kapitałowej. Strategia ma powstać do końca bieżącego roku - poinformował Węglokoks w komunikacie po spotkaniu.

Wcześniej wiceminister Soboń potwierdził, że strategia dla hutniczej części Grupy Węglokoksu powstanie do końca roku i będzie wypracowywana wspólnie ze stroną społeczną. Uwzględni ona planowane inwestycje w hutach i sposoby ich finansowania.

One wszystkie (huty z Grupy Węglokoks - PAP) mają swój potencjał, ale rzeczywiście wymagają inwestycji. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie tutaj znaleźć porozumienie - także w zakresie finansowania tych inwestycji” - dodał Artur Soboń, który chciałby, aby wspólna strategia dla hut była gotowa do końca roku. „Jesteśmy w stanie pracować tak szybko, jak to możliwe - zapewnił.