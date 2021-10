Dalej impas. Jabłoński: Czesi po prostu nie chcą rozmawiać

Będziemy walczyć o to, żeby kara nałożona przez TSUE w związku z działalnością kopalni Turów została uchylona; sądzę, że w niedługim czasie przekazane zostaną szczegóły - powiedział wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński

Pod koniec września, po dwóch dniach rozmów w Pradze, polscy negocjatorzy poinformowali, że delegacjom Polski i Czech nie udało się uzgodnić treści porozumienia ws. kopalni węgla brunatnego Turów, które miałoby być później zaakceptowane przez oba rządy. Wcześniej strona czeska informowała, że wypracowanie takiej umowy umożliwi wycofanie z TSUE skargi przeciwko Polsce dotyczącej funkcjonowania kopalni Turów.

Jabłoński pytany był w poniedziałkowej rozmowie w radiu Wnet, czy droga do rozmów bilateralnych w tym temacie jest już zamknięta.

My byśmy bardzo chcieli rozmawiać, ale mamy wrażenie, że strona czeska po prostu w tej chwili podjęła decyzję, że tego robić nie chce - ocenił wiceminister. Jego zdaniem dotychczasowe negocjacje wykazały, że „nie ma gotowości do zawarcia realnego porozumienia i wdrożenia go w życie przed wyborami (w Czechach). Co będzie wyborach – trudno przewidzieć – dodał.