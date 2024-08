Sprawa Turowa. Skąd bierność prokuratury?

Prokuratura Krajowa nie złożyła skargi kasacyjnej ws. kopalni w Turowie. Podważyła tym samym starania państwowej spółki PGE GiEK o uchylenie niekorzystnego wyroku sądu – podała na stronie internetowej TV Republika.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna złożyła skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który w marcu uchylił decyzję środowiskową Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczącą kontynuacji wydobycia węgla w kopalni Turów.

Prokuratura: nie ma podstaw do wniosku kasacyjnego

Jak udało się ustalić Telewizji Republika, prokuratura Adama Bodnara nie złożyła skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uchylił decyzję środowiskową Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczącą kontynuacji wydobycia węgla w kopalni Turów – czytamy w materiale TV Republika

„Prokuraturze Krajowej doręczono wyrok WSA z dnia 13 marca 2024 r., sygn. IV Sa/Wa654/23 uchylający decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 30 września 2022 r. w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji eksploatacji węgla brunatnego „Turów” – przekazała nam prokurator Anna Adamiak, rzecznik Prokuratury Krajowej. „Prokurator po zapoznaniu się z orzeczeniem uznał, że odpowiada ono prawu, co skutkowało decyzją o odstąpieniu od wywiedzenia skargi kasacyjnej od tego wyroku. W sprawie nie wydano polecenia co do zaniechania zaskarżenia wyroku w trybie skargi kasacyjnej” – kontynuuje prok. Adamiak. – podaje TV Republika.

Zagrożenie dla stabilności energetycznej kraju?

Jeśli doniesienia te potwierdziłyby się, bardzo skomplikowałoby to starania spółki PGE GiEK o utrzymanie w ruchu po 2026 r. kopalni węgla brunatnego i elektrowni w Turowie, dostarczającej ok. 8 proc. energii elektrycznej do systemu energetycznego Polski.

W czym interesie działa prokuratura @Adbodnar? Bo na pewno nie w interesie polskiego państwa. Zamknięcie kopalni i elektrowni Turów to skokowy wzrost cen energii, ciepła – i likwidacja tysięcy miejsc pracy – komentuje były poseł PiS, były wiceszef MSZ Paweł Jabłoński

