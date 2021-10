Inflacja rozdaje karty na rynkach

Podczas gdy na świecie panują nastroje korekcyjne, wtorkowa sesja w wykonaniu WIG20 była piątym z rzędu dniem wzrostowym. Polski indeks blue chipów zakończył ostatecznie notowania ze zwyżką o 1,1%, generując przy tym obroty na poziomie 864 mln zł

Nieco słabiej wypadła druga i trzecia linia spółek – mWIG40 zyskał 0,6% a sWIG80 0,1%. Na wzmiankę zasługuje jednak fakt, że indeks średnich spółek poprawił przy okazji swój tegoroczny rekord cenowy i zakończył notowania na najwyższym poziomie od 14 lat. Ostatnie tygodnie udowodniły, że polski rynek akcyjny z uwagi na swoją strukturę sektorową wyjątkowo dobrze radzi sobie w środowisku wysokiej inflacji.

Wśród polskich blue chipów ponownie pozytywnie wyróżniał się sektor bankowy – akcje Santandera zyskały 2,7%, PKO BP 1,4%, a Pekao 1,1%. Dobrego sentymentu utrzymującego się wokół branży nie zdołała zmienić nawet informacja o tym, że w 2022 r. polskie banki zostaną obciążone znacząco wyższymi składkami na Bankowy Fundusz Gwarancyjny niż w 2021 r. Warto również wspomnieć o ponad 5-proc. wzroście akcji CD Projekt – polski producent „Wiedźmina” zamieścił na swoim twitterowym profilu informację o spotkaniu z twórcą rysunków do serii komiksowej Thorgal. Wpis ten rozbudził wyobraźnię inwestorów, którzy widzieliby właśnie Thorgala jako bohatera kolejnych odsłon gier spółki.

Tymczasem wtorkowa sesja na Wall Street przyniosła wyraźne odreagowanie po trudnym początku tygodnia. Indeks S&P500 zyskał 1,1% a Nasdaq 1,3%. Rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich po chwilowej przerwie ponownie znalazły się powyżej 1,5%, co istotnie pomogło w umocnieniu amerykańskiego dolara. Warto wspomnieć, że wrześniowy odczyt wskaźnika ISM dla usług zaskoczył pozytywnie i pozostał powyżej poziomu 60 pkt. Potwierdza to utrzymywanie się solidnego tempa ożywienia w gospodarce USA. Z punktu widzenia danych makro, rynek z niecierpliwością wyczekuje piątkowych danych z amerykańskiego rynku pracy, które są szczególnie wnikliwie obserwowane przez Fed w kontekście planowanego rozpoczęcia zacieśniania monetarnego.

Na krajowym podwórku w centrum uwagi znajdzie się dziś posiedzenie RPP. Podczas wczorajszego Kongresu 590 prezes NBP, Adam Glapiński stwierdził, że zbliża się konieczność dostosowania polityki pieniężnej. Przypomnijmy, że według wstępnych szacunków inflacja CPI w Polsce we wrześniu wzrosła do 5,8% r/r z 5,5% r/r w sierpniu. Wiele wskazuje na to, że nie był to tegoroczny szczyt, a już w październiku krajowy CPI może solidnie przekroczyć 6% r/r. Obserwowany przebieg procesów inflacyjnych sprawia, że utrzymywanie narracji o zewnętrznym charakterze wzrostu cen staje się coraz trudniejsze. Dlatego też uważamy, że realna staje się zmiana retoryki już w ramach październikowego posiedzenia Rady. Natomiast z dużym prawdopodobieństwem można zakładać, że do rozpoczęcia lub przynajmniej zapowiedzi rozpoczęcia cyklu podwyżek dojdzie w listopadzie.

Patryk Pyka Analityk Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Dom Inwestycyjny Xelion