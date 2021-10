EFP: Elektromobilność w Polsce przyśpiesza, ale wciąż ma wyzwania

Sektor elektromobilności w Polsce przyspiesza. Czy jako kraj jesteśmy przygotowani na wykorzystanie szans z tym związanych? Jakie wyzwania stoją przed firmami, które już operują w nowej branży, lub chcą wykorzystać trend dla rozwoju własnych przedsiębiorstw. Czy możliwe jest zbudowanie spójnego ekosystemu elektromobilności w Polsce w oparciu o lokalne rozwiązania? Jak edukować kadry na potrzeby nowej branży. Wyzwania dla firm i regionów. Łańcuch wartości samochodu elektrycznego

Unia Europejska założyła, że do 2050 Europa ma stać się pierwszym na świecie kontynentem neutralnym klimatycznie. Data wydaje się odległa, ale cel jest bardzo ambitny. Jednocześnie działania na rzecz neutralności klimatycznej są bardzo szerokie. Wymagają zaangażowania wszystkich środowisk i branż gospodarki. Komisja Europejska podkreśla zwłaszcza kluczową rolę transportu. Jest o tyle istotny, że ¼ całkowitej emisji gazów w UE pochodzi właśnie z transportu.

Wizja krajowa i regionalna; determinacja kluczowa

Jaka jest wizja elektromobilności w Polsce? Czy ona istnieje czy jest jeszcze w trakcie kreowania? Kraje nordyckie są liderami w rozwoju elektromobilności, a przekonują o silnej roli państwa.

Czy to jest szansa dla Polski? Stanowczo. Jesteśmy rozwijającym się krajem. Mamy coraz więcej dróg szybkiego ruchu, to powoduje iż coraz więcej przeznaczamy na zakup paliwa do samochodów. Elektromobilność niesie za sobą nie tylko ochronę środowiska, ale zarazem zmniejszenie kosztów transportu. To nie tylko brak paliwa, ale mniejsze zużycie klocków hamulcowych, tym samym mniejsze użycie toksycznych smarów, które dostają się na drogi. To także mniejsze zużycie ogumienia. O tym normalnie się nie mówi. Ale to niesie za sobą elektromobilność - stwierdził Grzegorz Gaża, Poseł Na Sejm RP IX kadencji.

Dodał, że w przypadku Unii Europejskiej trwają prace nad kolejną normą silników spalinowych. Większość producentów mówi, iż nie podoła nowym normom, które są rygorystyczne. Gaża uważa, że każdy w Polsce kto będzie chciał zakupić samochodów po 2026 roku będzie zmuszony do zakupu “elektryka”. Trzeba odpowiedzieć na wyzwania w postaci punktów ładowania i czy wystarczy energii. Tu wchodzi rola państwa w tworzeniu odpowiednich przepisów.

Odpowiedź na postulaty

Mam okazję przyglądać się rozwoju elektromobilności od wielu lat. Pierwsze działania w tym obszarze miały miejsce już koło roku 2010. Pewnie to będzie dla wielu osób zaskoczeniem, ponieważ taki dynamiczny ruch rozwój datujemy na dużo późniejszy okres. Wtedy miałem przyjemność współpracować z prezydentem miasta Jaworzna. Wtedy kandydat na urząd po raz pierwszy umieścił w programie elementy rozwoju elektromobilności. Dlaczego o tym wspominam? Dzisiaj Jaworzno jest postrzegane jako lider. Stąd też nie przypadkiem tam ulokowano fabrykę Izery. Pamiętam początki, gdy wiele osób kwestionowało w ogóle zasadność tego kierunku. Nawet przedstawiciele różnych, poważnych instytucji. Pewnie dzisiaj by się czerwienili, gdyby wspomnieć im te początki. Determinacja, konsekwencja doprowadziła Jaworzno do miejsca w którym jest - zaznaczył z kolei Dariusz Starzycki, Wicemarszałek Województwa Śląskiego.

Wspomniał także o pracach rządu nad przepisami w wielu kwestiach związanych z elektromobilnością. Ma nadzieję, że wejdą szybko w życie. Jednak w jego opinii najważniejsza jest sprawna realizacja tych regulacji.

Jednym z wyzwań jest również popularyzacja elektromobilności. Działania tutaj powinny być przyjazne użytkownikom, aby mogła się rozwijać. Europa działa na rzecz promocji elektromobilności, zwłaszcza te kraje przodujące przyznają różne przywileje podatkowe. Te dają impuls do przyciągania innowacji i inwestorów. Stąd pytanie o plany rządu na najbliższe lata i odpowiedzialność za rozwój elektromobilności.

Rzeczywiście Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt ustawy o elektromobilności. Mamy nadzieję, że w najbliższych dniach zostanie przekazany do sejmu i jeszcze w tym roku wejdzie w życie. Ta ustawa jest odpowiedzią na wcześniejsze postulaty branży. Dotyczą chociażby ułatwień w zakresie budowania i instalowania punktów ładowania w budynkach wielorodzinnych oraz wdrażamy dyrektywę, która nakłada pewien obowiązek, że okablowanie budynków będzie musiało spełniać wymagania tak, aby w przyszłości nie było problemów z ładowaniem samochodów elektrycznych tam gdzie mieszkamy. Jest tak, bowiem zazwyczaj ładujemy samochody nocą. Jednocześnie wprowadzamy doprecyzowania dotyczące stref czystego transportu w miastach. Mamy nadzieję, że wesprze to rynek. Największym wyzwaniem jest rozwój ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów. Tutaj jest wiele wyzwań, bo wymaga to rozwoju sieci i inwestycji po stronie właścicieli miejsc obsługi podróżnych. My się na tego typu wsparcie już przygotowujemy - mówił Szymon Byliński, Dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Śląsk liderem

O ile mówiąc o elektromobilności często posługujemy się transportem indywidualnym, to także jest ten zbiorowy jak chociażby autobusy. Śląsk będzie po raz kolejny miejscem wyjątkowym, bo tutaj jest stworzona specjalna struktura zrzeszająca 40 śląskich miast. Jak funkcjonowanie GZM może wspierać rozwój miast?

Mamy tutaj duże zadanie do wykonania. To się po prostu dzieje. Parę liczb, żeby uświadomić pewne rzeczy: mamy 148 autobusów zasilanych CNG, 41 hybrydowych, trolejbusów 23, siedemnaście autokarów elektrycznych. Na ten moment flota liczy sobie około 1500 pojazdów. Co piąty jest zero albo niskoemisyjny - wylicza Marcin Dworak, Pełnomocnik GZM do spraw nowej mobilności - W ramach dofinansowań mamy wstępne opracowania dotyczące koncepcji wodorowych. One łączą się z elektryfikacją transportu. W ramach programu “Gepard” kupujemy 23 autobusy elektryczne połączone z infrastrukturą. To ogromne przedwsięwzięcie. (…) Bardzo są nam potrzebne wszelkie systemy wsparcia.

W kontekście Śląska nie sposób nie wymienić także roli Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W jaki sposób branża automotive podąża za trendami?

60 procent to może nie jest wielka liczba. Na 500 firm 42 miliardy inwestycji i 90 tysięcy miejsc pracy, które współtworzy KSSE. Teraz branża przeżywa pewne problemy, bo pandemia nie oszczędziła jej. Problemy z dostawami, komponentami - to trudności dnia dzisiejszego. Jeżeli chodzi o kierunki inwestycyjne, to dla mnie z punktu widzenia firm wiedzą iż dla nich to ewolucja. Dzisiaj nie ma na co czekać. Dla nas, użytkowników wydaje się, że to rewolucja. Dla branży to kolejny etap w rozwoju. Bardzo nas cieszy, że w ramach KSSE gliwicki Opel i Fiat w Tychach zdecydowały, że u nas będą realizować projekty elektromobilne. To pokazuje, że Śląsk się sprawdził. A to są duże inwestycje, covid ich nie zatrzymał i to również jest bardzo ważne. Nikt nie patrzy czy mają być za dziesięć lat, one muszą już być tu i teraz - przekonuje Monika Bryl, Wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Przyszłość motoryzacji

Electromobility Poland i Kantar sprawdziło podejście Polaków do elektromobilności. Sprawdzili trzy obszary: rolę państwa, szanse i zagrożenia i spostrzeżenia na samą Izerę.

Widzimy, że na przestrzeni lat jest coraz większa akceptacja roli państwa. Zaczynaliśmy od poziomu 40-45 procent, dzisiaj to już 82 procent respondentów mówi, że warto, aby Państwo aktywnie uczestniczyło w tego typu projektach. Myślę, że też pandemia wpłynęła na to. Unaoczniła, że polska gospodarka wyszła z kryzysu ogromną ręką. Ankietowani stwierdzili, że Państwo powinno wspierać technologie czy energetykę, a to ma wspózależność z elektromobilnością. Połowa kierowców rozważa zakup samochodu elektrycznego i to jest znacznie więcej niż w 2017 roku. Ale to nie jest dużo więcej niż rok temu. Doszliśmy już do pewnego poziomu. By się ten odsetek zwiększał, to potrzebna jest większa aktywność. Co przemawia za wyborem samochodu elektrycznego? W 2021 roku po raz pierwszy mocno wybił się czynnik ekologiczny. Tak wcześniej nie było. Widać, że świadomość ekologiczna polskich kierowców rośnie - zauważa Piotr Zaremba, Prezes ElectroMobility Poland.

Jak widać wciąż jest dużo do zrobienia, stąd trzeba zastanowić się w jaki sposób rozwinąć dynamikę rozwoju elektromobilności, niejako dyskusję podsumował prezes Tauron Nowe Technologie.

Ciągle pojawiają się nowe, ciekawe wątki. Zauważyłem dzisiaj, że jeszcze miesiąc temu podczas jednego z panelów dotyczących elektromobilności prowadzący zapytał: jak uniknąć zagrożeń, które wynikają z pakietu 5150. Na kolejnych tego typu forach pytano o rozwój, czy to jest zagrożenie czy szansa. Dzisiaj chyba wszyscy się zgodzimy iż tutaj jest szansa. Widzimy ją i będziemy starali się ją wypełnić twardymi działaniami. Będziemy się starali dopasować infrastrukturę tak, żeby użytkownik czuł bezpieczeństwo - zaznaczył Artur Warzocha, Prezes Zarządu TAURON Nowe Technologie S.A.

