Kaczyński: Myślimy o Polsce w naprawdę długiej perspektywie

Myślimy o Polsce w naprawdę długiej perspektywie; myślimy o kraju, który będzie jednocześnie bardzo nowoczesny, silny i zamożny, ale jednocześnie odzyska to - nie mówię tu oczywiście o granicach - co stracił podczas wojen - powiedział wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński w Elblągu.

W środę Kaczyński, wraz z kandydatami PiS do sejmu i Senatu z woj. warmińsko-mazurskiego wziął udział w spotkaniu z wyborcami w Elblągu. „Zwyciężymy tym bardziej, że mamy naprawdę obie drużyny - bo tu są dwa okręgi wyborcze - bardzo mocne i takie, w których każdy ma szansę, tylko musi twardo walczyć. Każdy z państwa ma szansę na to, żeby się znaleźć w parlamencie - trzeba walczyć do ostatniego dnia ostatniej godziny, tego piątku trzynastego października” - zwrócił się do kandydatów z woj. warmińsko-mazurskiego.

„Jeżeli ta walka będzie trwała, to to, co się dzisiaj coraz wyraźniej rysuje, stanie się po prostu faktem - stanie się faktem i z jednej strony oczywiście momentem wielkiej radości, ale z drugiej także ogromnym wyzwaniem - już mówiłem, że mamy program na osiem lat, ale przecież to nie wystarczy, żeby Polska osiągnęła to, co powinna osiągnąć, co się nam, Polakom należy” - powiedział szef PiS.

„Musimy to osiągnąć. W programie jest też taka część +wizyjna+, raczej dla młodszych pokoleń, bo to będzie trochę dłużej trwało - uczynienie z Polski kraju, który z jednej strony jest bardzo nowoczesny, bardzo silny, bardzo zamożny, ale który jednocześnie odzyskuje to wszystko - nie mówię tu oczywiście o granicach - co stracił przez wojny. Oczywiście, nie da się odzyskać tych ludzi, których zamordowano, albo którzy zginęli w walce, ale bardzo wiele z tych rzeczy materialnych, które straciliśmy, których ciągle nie ma - także i w tym mieście - można odzyskać. I to jest plan na kolejne dziesięciolecia” - podkreślił również Kaczyński.

Myślimy o Polsce - mówił - „w naprawdę długiej perspektywie”. „Myślimy o takiej Polsce, która przez wiele wieków była tylko marzeniem, a dzisiaj w ciągu kilkudziesięciu lat, a może - jeżeli chodzi o dogonienie najbogatszych - krótszym czasie może to stać się faktem. (…) Za kilka tygodni będziemy decydowali, czy ta droga zostanie wybrana. Naprawdę to jest droga do wielkiego sukcesu - a druga, inna droga, to znane osiem gwiazdek” - dodał.

PAP/kp