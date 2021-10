Ważna inwestycja PKN Orlen na Litwie za 641 mln euro

PKN Orlen jeszcze w 2021 r. ruszy z budową w litewskiej rafinerii w Możejkach instalacji pogłębionego przerobu ropy za 641 mln euro. Jak poinformowano w piątek płocki koncern, podpisał porozumienie o finansowaniu projektu ze spółką Orlen Lietuva.

Jak podkreślił Orlen, to największy w historii spółki projekt inwestycyjny na Litwie. Inwestycja ma zwiększyć rentowność rafinerii w Możejkach i przyczynić się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego regionu. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2024 r. i umożliwi wzrost EBITDA nawet o ok. 68 mln euro rocznie - podał Orlen.

Jak podkreślił prezes PKN Daniel Obajtek, w porozumieniu z Orlen Lietuva koncern deklaruje finansowanie inwestycji, która docelowo znacząco zwiększy konkurencyjność rafinerii w Możejkach.

Zwiększenie uzysku produktów wysokomarżowych przełoży się też korzystnie na stabilność dostaw paliw nie tylko w państwach bałtyckich, ale też w Polsce - dodał Obajtek.

Zaznaczył, że równolegle trwają rozmowy z litewskim rządem na temat możliwych form wsparcia dla tego przedsięwzięcia. „To efekt ocieplenia stosunków polsko-litewskich zarówno na poziomie rządowym, jak i biznesowym w ostatnich latach” – ocenił.

Jak poinformował Orlen, budowa instalacji pogłębionego przerobu ropy w rafinerii w Możejkach umożliwi zwiększenie uzysku produktów wysokomarżowych z obecnych niecałych 72 proc. do ponad 84 proc.

W efekcie ograniczony zostanie przerób ropy naftowej, ale nie zmniejszy się poziom produkcji paliw. Możliwy też będzie dalszy rozwój firmy w kierunku nowych produktów i wydłużania łańcucha wartości. Orlen wskazał, że dzięki realizacji projektu wyeliminowana zostanie produkcja wysokosiarkowych ciężkich olejów opałowych, co w kontekście zaostrzających się regulacji środowiskowych w zakresie ciężkich paliw poprawi konkurencyjność rafinerii.

W lipcu 2021 r. Orlen Lietuva podpisał z Ministerstwem Energetyki Litwy list intencyjny w sprawie inwestycji pogłębionego przerobu ropy.

Rafineria w Możejkach to największa w firma na Litwie, zatrudniająca ok. 1,5 tys. pracowników. Kolejne 4,5 tys. to pracownicy zewnętrznych firm usługowych i podwykonawczych. Orlen Lietuva to także jeden z największych na Litwie eksporterów i podatników. W 2020 r. do budżetu Litwy spółka wpłaciła ponad 566 mln euro z tytułu podatków. Największa inwestycja w historii Litwy staje się faktem – mówi wicepremier Jacek Sasin, Minister Aktywów Państwowych. – PKN Orlen we współpracy z litewskim rządem zwiększa efektywność rafinerii w Możejkach. Budujemy bezpieczeństwo energetyczne państw regionu. Dzięki temu rafineria będzie bardziej efektywna. Z jednej baryłki ropy naftowej będzie można uzyskać więcej oleju napędowego i benzyny. Tym samym znacząco zwiększy się odporność spółki Orlen Lietuva na zmiany zachodzące w otoczeniu makroekonomicznym.

Zakończenie projektu planowane jest do końca 2024 r. Szacuje się, że po realizacji projektu zysk operacyjny Orlenu Lietuva może wzrosnąć o ok. 68 mln euro rocznie. Ogłoszenie inwestycji przez Ministra Aktywów Państwowych odbyło się w obecności prezydenta Litwy, Gintanasa Nausedy.

O inwestycji i jej znaczeniu

To największa inwestycja w historii Litwy. Ma strategiczne znaczenie dla gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego nie tylko Litwy, ale też całego regionu.

Konsekwentna budowa przez Ministerstwo Aktywów Państwowych wartości spółek Skarbu Państwa i dobre zarządzanie tymi spółkami przekłada się nie tylko na ich dobre wyniki finansowe, ale też umożliwia im ekspansję zagraniczną i realizacje takich inwestycji jak ta w Możejkach.

Zakład w Możejkach ma ogromne znaczenie dla całej litewskiej gospodarki i jej bezpieczeństwa energetycznego. To największa firma w tym kraju i najważniejsza inwestycja Orlenu na Litwie.

Rafineria w Możejkach jest najważniejszym aktywem spółki Orlen Lietuva. W pierwszym kwartale tego roku Orlen Lietuva osiągnęła przychody na poziomie 750 mln dolarów, czyli ok. 3 mld zł. Zysk netto spółki to prawie 100 mln zł.

Rafineria w Możejkach ma moce produkcyjne przekraczające 10 mln ton na rok. Jest jedynym tego typu zakładem na rynku państw bałtyckich. Jest to największa firma na Litwie, która zatrudnia ok. 1,5 tys. pracowników. Równocześnie jest to jeden z największych eksporterów i płatników podatków w tym kraju. Rocznie odprowadza ponad pół mld euro, czyli ok. 2,6 mld zł. To 7 proc. wpływów podatkowych na Litwie. Podatki płacone przez podwykonawców Orlen Lietuva to ok. 16 proc. czyli ok. 1,3 mld euro (6 mld zł).

Polska jest dla Litwy największym partnerem importowym (13,1 proc.) oraz 4 z kolei najważniejszym partnerem eksportowym (6,3 proc.). Według danych NBP na koniec 2019 inwestycje polskie na Litwie wyniosły 1,1 mld euro i stanowią ok. 4,9 proc. polskiego kapitału zainwestowanego za granicą. Litwa zajmuje 7. pozycję wśród kierunków inwestowania polskiego kapitału.

Inwestycja PKN Orlen w Możejkach to największa inwestycja w historii Litwy. Ma ona ogromne znaczenie dla całej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego nie tylko samej Litwy, ale też wszystkich państw regionu. Orlen może sobie pozwolić na takie inwestycje jak w Możejkach dzięki temu, że dobrze nim zarządzamy. Tylko w pierwszym półroczu tego roku spółka wypracowała ponad 4 mld zł zysku. Przez cały okres rządów naszych poprzedników było to zaledwie 2,9 mld zł. Mało tego, przez ostatnie sześć lat koncern wypracował ponad 30 mld zł. To wynik o 10 razy lepszy niż za czasów PO-PSL – powiedział Jacek Sasin.

PAP/RO