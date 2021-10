Polski Kompas 2021: Minister Adamczyk specjalnie wyróżniony

Specjalne wyróżnienie redakcji „Gazety Bankowej” - Polski Kompas 2021 – otrzymał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk

Minister jest odpowiedzialny za największy i najważniejszych plac budowy w Polsce –W inwestycje infrastrukturalne, drogi, kolej a także porty i drogi wodne oraz – co wydaje się najbardziej spektakularne – postępujący błyskawicznie i profesjonalnie przekop Mierzei Wiślanej, którego budowy nie przerwała nawet pandemia.

Nie ukrywam, że jestem bardzo zaskoczony tym wyróżnieniem. Jest wiele osób, które na to zasłużyły. Ale odbieram tą nagrodę w moim mniemaniu przez satysfakcję z realizowanych przez ze mnie zadań. Wyobrażam sobie, że budowa infrastruktury w naszym kraju znajduje uznanie nie dla Andrzeja Adamczyka, a dla całego zespołu. Dla mnie ma szczególne znaczenie, gdyż zespół z którym mam zaszczyt współpracować i kierować budował się przez ostatnie lata przede wszystkim dzięki zaufaniu Pana Premiera Jarosława Kaczyńskiego, Pani Premier Beaty Szydło, a potem Premiera Mateusza Morawieckiego. Wspólnie razem osiągamy sukcesy o których była mowa. Dziękuję za wyróżnienie tym, którzy poświęcają swój czas realizują wielkie inwestycje, drogowe, kolejowe… - powiedział minister podczas odbioru nagrody.

To daje nam poczucie, że polska infrastruktura rozwija się najbardziej dynamicznie w skali całej Europy. Praca tego zespołu nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie innych resortów i kierownictwa rządu. Nie mogę też nie powiedzieć i kierować słów podziękowania partnerom biznesowym. To dzięki Państwu możliwa była ta dynamika mimo Covidu. Polska jako nieliczny kraj w Europie uniknął zapaści. Z tego bardzo się cieszę i dziękuję wszystkim. Wspólnie razem przetrwaliśmy trudne chwile. Mam nadzieję, że dalej, z większym przyśpieszeniem (bo przecież kierownictwo rządu jest niecierpliwe i wyznacza coraz większe tempo) będzie dalej naszą domeną. Jestem przekonany co do tego, że wiele innych państw patrzy na nas ze zazdrością. Dobrą zazdrością- dodał Adamczyk.