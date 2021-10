Ważne partnerstwo Azotów i Microsoft

*Grupa Azoty zawarła z Microsoftem strategiczne partnerstwo na rzecz wykorzystania chmury obliczeniowej i sztucznej inteligencji m.in. w rolnictwie precyzyjnym; inkubowaniu inicjatyw technologicznych zmieniających sektor produkcji oraz rozwoju kompetencji pracowników Grupy.8

Dzięki możliwościom chmury obliczeniowej Microsoft, Grupa Azoty będzie w stanie minimalizować wpływ swojej działalności na środowisko. Ponadto – otwarty we współpracy z Microsoft Technology Center - inkubator technologii, zajmie się prototypowaniem rozwiązań na rzecz szybszej ewolucji całego sektora nawozowo-chemicznego w Polsce i Europie.

Jak oceniają Azoty, fundamentem współpracy jest podejście do transformacji cyfrowej w dwóch wymiarach – ludzkim oraz technologicznym. Z jednej strony pozwoli to nie tylko odpowiedzieć na powiększającą się na rynku lukę kompetencyjną, ale również wzmocnić kulturę organizacji zgodnie z nowoczesnym podejściem do wykorzystania technologii. Potencjał i możliwości, które przynosi model chmury i rozwijane w oparciu o niego technologie pozwolą również na wdrażanie innowacji, takich jak rolnictwo precyzyjne w oparciu o satelity, czy dokładna analiza wszystkich procesów w przedsiębiorstwie. Wdrożone w ten sposób rozwiązania będą drogowskazem do działań dla całego sektora.

Sztuczna inteligencja to krok w kierunku większej efektywności i ograniczenia kosztów operacyjnych prowadzonej działalności. Nie wyobrażamy sobie podnoszenia konkurencyjności bez innowacyjnych rozwiązań, wykorzystujących sztuczną inteligencję. Systemy rolnictwa precyzyjnego, dzięki którym rolnicy mogą zaplanować odpowiednią strategię nawożenia upraw, to jeden z wymiernych efektów wdrażania innowacyjnych technologii w Grupie Azoty. Jestem przekonany, że podpisane porozumienie otworzy przed nami kolejne możliwości i rynki w zakresie wykorzystania nowych technologii – powiedział prezes Grupy Azoty Tomasz Hinc.

Jako Ministerstwo Aktywów Państwowych nie mamy wątpliwości, że sztuczna inteligencja to jeden z głównych trendów na drodze do transformacji cyfrowej biznesu. Informacja o współpracy Grupy Azoty – jednej z czołowych grup kapitałowych europejskiej branży nawozowo-chemicznej z Microsoft, potwierdza, że krajowi czempioni doskonale rozumieją znaczenie nowoczesnych technologii w kontekście budowania swoich przewag konkurencyjnych. Jestem przekonany, że wspólne działania Grupy Azoty i Microsoft wyznaczą kierunek dla transformacji cyfrowej branży nawozowo-chemicznej w Europie – mówi wiceminister w Ministerstwie Aktywów Państwowych Andrzej Śliwka.

Zdaniem przedstawicieli Grupy Azoty optymalne wykorzystanie technologii wymaga odpowiednich kompetencji, zwłaszcza w branżach tak specjalistycznych, jak produkcja i sektor chemiczny, dlatego jednym z kluczowych elementów podpisanego porozumienia o współpracy jest projekt wzmocnienia kultury innowacyjności w Azotach, wsparty wdrożeniem odpowiednich narzędzi i serii szkoleń dla specjalistów IT w przedsiębiorstwie, np. z zakresu Microsoft 365. Poinformowano również, że zespół IT Grupy Azoty dołączy również do programu Microsoft Enterprise Skills Initiative, kształcącego ekspertów o najwyższych kompetencjach chmurowych.

Cyfrowa transformacja zaczyna się od ludzi. Technologia idzie z nią tak naprawdę w parze. Aby myśleć o rozwoju gospodarki cyfrowej w Polsce musimy mieć pewność, że pracownicy mają dostęp do odpowiednich technologii i są wyposażeni w wiedzę oraz mapę pomagającą się poruszać po tym świecie. To dla nas bardzo ważny moment, kiedy do grona innowatorów Polskiej Doliny Cyfrowej dołącza przedsiębiorstwo o takiej skali i obecności na rynkach, które od lat wyznacza kierunki działań i rozwoju dla tego sektora na poziomie europejskim – powiedział członek zarządu Microsoft w Polsce Michał Gołębiewski.

Azoty poinformowały, że w ramach podpisanego porozumienia, Grupa przy wsparciu Microsoft uruchomi inkubator dla startupów – inicjatyw technologicznych we wczesnej fazie rozwoju, skupionych wokół branży chemicznej. Jak dodano w informacji, dzięki wykorzystaniu Alei Innowacji i Microsoft Technology Center, zespoły obu firm wspólnie z młodymi przedsiębiorcami będą w stanie prowadzić sesje strategiczne i prototypować nowe rozwiązania w silnie innowacyjnym środowisku, a także wspólnie rozwijać kompetencje z wykorzystanie chmury obliczeniowej. Dodano, że jedną z płaszczyzn współpracy pomiędzy Microsoft i Grupą Azoty będzie również rozwój technik obrazowania satelitarnego wykorzystywanego w rolnictwie precyzyjnym w oparciu o chmurę obliczeniową.

PAP/RO

