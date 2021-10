Wyprzedaż na rynku długu

Kolejny tydzień października rynki europejskie rozpoczynały pod presją podaży. Zachowanie surowców oraz komentarze szefa Banku Anglii, A. Bailey’a wzmacniały oczekiwania co do normalizacji polityki pieniężnej na świecie – większość skarbowego rynku długu, zarówno w Europie, jak i USA otwierała się z lukami w górę

O ile jednak w Wielkiej Brytanii i na większości rynków UE skala wzrostu rentowności raczej była korygowana w ciągu dnia, w Polsce 10-latki po raz pierwszy od 2019 r. naruszyły poziom 2,70%, co zawdzięczamy wyższym od oczekiwań odczytom inflacji bazowej – główny wskaźnik (z wyłączeniem cen żywności i energii) wzrósł z 3,9% r/r do 4,2% r/r. Od początku października rentowności obligacji 2-letnich wzrosły o ponad 110 pb, co jest niestety sygnałem kryzysu wiarygodności RPP i prezesa NBP, ale niespodzianki inflacyjne odbijają się bardzo poważnie na notowaniach długu w całym naszym regionie. 10-latki na Węgrzech zbliżają się do 4%, a w Rumunii do 5%. Wydaje nam się wyprzedaż nabiera nieco panicznego charakteru, co może przyspieszyć rewizję naszego negatywnego do tej pory nastawienia do obligacji skarbowych. Szczyty rentowności z pierwszej połowy 2019 r. (okolice 3%) wydają się potencjalnym punktem zwrotnym, który mógłby zostać zarysowany jeszcze w tym roku nawet pomimo faktu, że obecnie należy zapewne oczekiwać, że początek przyszłego przyniesie wzrost inflacji do 6,8-7,0% r/r.

Podczas gdy główne indeksy na kontynencie traciły od 0,42% (FTSE100) do 0,83% (FTSE MiB), WIG20 zyskał 0,24%, a mWIG40 nawet 0,69%. Minimalnie pod kreską (-0,05%) zamknął się jedynie sWIG80. Nawet pomimo swojej marginalnej wagi w głównym indeksie wzrostem o 8,60% JSW wniosło do niego drugą największą kontrybucję (za PZU). Uwagę przykuwały jednak także wydarzenia na drugim końcu tabeli – Mercator spadał 23,47% po słabych szacunkowych wynikach za 3Q2021. Świetne zachowanie średnik spółek to zasługa silnych wzrostów banków (Handlowych, Millenium, Aliora i mBanku), wspieranych m.in. przez najsilniejszy w indeksie Datawalk (+5,83%).

Pomimo początku sesji pod kreską, S&P500 wzrosło finalnie o 0,34%, a NASDAQ o 0,84%, dając podstawę do solidnych wzrostów w Azji i nadziei na odbicie w Europie na starcie dzisiejszego dnia. Apple ogłosiło nową linię MacBooków Pro opartych o własne procesory (rezygnacja z chipów Intela). Na dzisiejszą sesję wpływ będą miały m.in. wyniki Johnson&Johnson i Procter&Gamble, po zamknięciu raport poda Netflix. W ciągu dnia wypowiadać się będzie też kilku członków Fed, a główną stopę procentową z 1,65% do 1,80% podniesie zapewne Bank Węgier.

