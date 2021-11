Link4: Ubezpiecz samochód na 12 miesięcy, lub na czas krótszy

Czas przemian lat 90-tych, otwierających Polsce i Polakom szerokie perspektywy gospodarcze, całkowicie odmienił nasz rynek motoryzacyjny. Niezwykle popularne stało się sprowadzanie do kraju używanych pojazdów zza zachodniej granicy. W lipcu 2021 r. rynek aut używanych w Polsce obejmował aż 204 489 ofert sprzedaży pojazdów, co pokazuje jak ogromne jest obecnie zapotrzebowanie na samochody z drugiej ręki.

Począwszy od 22 maja 2003 roku warunki ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów mechanicznych określa znowelizowana w 2012 r. ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Do takich ubezpieczeń należy OC, obowiązkowe dla wszystkich właścicieli pojazdów, które podlegają rejestracji. Polisę zawiera się w celu ubezpieczenia pojazdu od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z jego użytkowaniem w ruchu. Standardowo umowa ta podpisywana jest na 12 miesięcy. W niektórych przypadkach istnieje jednak możliwość ubezpieczenia pojazdu na okres krótszy. Tego typu polisę wykupić mogą:

-właściciele pojazdów zarejestrowanych na okres czasowy,

-właściciele pojazdów zarejestrowanych za granicą i przewożonych na terytorium Polski, bez ważnego ubezpieczenia OC bądź Zielonej Karty,

-posiadacze pojazdów historycznych,

-osoby prowadzące działalność gospodarczą polegającą na kupnie i sprzedaży pojazdów (np. ubezpieczenie OC komisowe).

Dla państwa Anny i Dariusza, zajmujących się komisową sprzedażą aut używanych, takie rozwiązanie jest doskonałą propozycją: Konkurencja na rynku aut używanych jest naprawdę duża – zaznacza współwłaścicielka komisu – rośnie też świadomość klientów, oczekujących od naszego sektora wysokiej jakości świadczonych usług. Już zakładając naszą firmę zdecydowaliśmy z mężem, że postawimy na nowoczesne podejście do klienta – stąd zainteresowanie krótkoterminowymi ubezpieczeniami OC. Zależy nam na tym, by każdy kupujący miał możliwość odbycia jazdy próbnej w normalnych, drogowych warunkach. Najkorzystniejsza okazała się dla nas oferta LINK4, w której całkowity koszt ubezpieczenia samochodu na 30 dni wynosi odpowiednio: 75 zł dla aut osobowych i 100 zł dla aut dostawczych. Wszystkie dokumenty dostajemy od ubezpieczyciela drogą mailową i to w ciągu paru minut. Minimum formalności pozwala nam skupić się na rzeczach dla nas najistotniejszych, dzięki czemu nasze przedsiębiorstwo zyskało sobie naprawdę solidną renomę.”