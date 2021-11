Prezydent: reżim białoruski atakuje granicę polską i granicę UE

Współdziałamy z naszymi sojusznikami w sprawie sytuacji na granicy; ich ocena jest jednoznaczna: reżim białoruski atakuje granicę polską i granicę UE w sposób bezprzykładny wcześniej - powiedział we wtorek po naradzie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego prezydent Andrzej Duda.

Grupy migrantów, które szły w poniedziałek na granicę, są sterowane przez służby białoruskie; to akcja hybrydowa prowadzona przez białoruski reżim przeciwko Polsce i UE - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent zapewnił, że polskie służby był przygotowane w poniedziałek na różne scenariusze wobec aktualnego kryzysu. Jak dodał, udało się zapobiec przełamaniu granicy „mimo zamieszek”.

Jest to akcja hybrydowa prowadzona przez reżim białoruski przeciwko Polsce i UE - mówił prezydent.

Te grupy migrantów, które wczoraj szły na polską granicę, kilka tysięcy ludzi, były w sposób ewidentny, co widać na nagraniach wideo, sterowane przez służby białoruskie, które w ostatniej chwili sprowadziły tych ludzi z normalnej szosy do lasu po to, żeby atakowały granicę polsko-białoruską, gdzie nie ma przejścia granicznego - dodał prezydent Andrzej Duda.