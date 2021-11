KNF: Siedem kolejnych podmiotów na liście ostrzeżeń publicznych

Komisja Nadzoru Finansowego wpisała na listę ostrzeżeń siedem kolejnych podmiotów, przeciw którym skierowała do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prowadzenia obrotu instrumentami finansowymi bez zezwolenia.

Jak podała we wtorek KNF, na listę ostrzeżeń wpisano AVA Trade EU Limited siedzibą w Dublinie oraz AVA Trade EU Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce, działające za pośrednictwem platformy avatrade.com. Wobec tych podmiotów do Prokuratury Okręgowej w Warszawie Komisja skierowała zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Chodzi prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia.

Na listę ostrzeże trafiły też: Marketbull, posługujący się stroną marketbull.co.uk/pl, za pośrednictwem której usługi świadczy podmiot posługujący się nazwą Market Bull Ltd; Viamarketsgo, posługujący się stroną viamarketsgo.com, za pośrednictwem której usługi świadczą podmioty posługujące się nazwami Viamarketsgo.Com Limited, Rt Sale-Viamarketsgo.Com Ltd, Es-Viamarketsgo.Com Limited i ChViamarketsgo.Com Limited; Royal-Trades, posługujący się stroną royal-trades.com, za pośrednictwem której usługi świadczy podmiot RYTDS LTD; Bulls&Bears Trades, posługujący się stroną bullsbearstrades.com; Greenfield Investment, posługujący się stroną greenfieldinvestment.co.uk.

Wobec tych podmiotów KNF skierowała zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - czyli prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia.

PAP/kp