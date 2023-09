Jednak jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie akcji EC Będzin

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zawiadomiła prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z akcjami EC Będzin – poinformowała we wtorek Komisja. Jak podała KNF, mogło dojść do złamania zakazu ujawniania informacji poufnych.

„Przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że mogło dojść do naruszenia art. 14 lit. c Rozporządzenia MAR, tj. złamania zakazu ujawniania informacji poufnych, opublikowanych raportami bieżącymi nr 40/2023 oraz 46/2023. W związku z tym w dniu 18 września 2023 roku Komisja Nadzoru Finansowego skierowała do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 180 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi” – czytamy w komunikacie KNF.

Komisja wskazuje, że „w związku z uchybieniami dotyczącymi wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w zakresie informacji poufnych i sprawozdawczości finansowej skierowano do Spółki zalecenia w trybie art. 68 ust. 5 i 7 ustawy o ofercie publicznej”.

„Przekazanie do publicznej wiadomości informacji zawartych w komunikacie ma na celu poszerzenie wiedzy uczestników rynków finansowych dotyczącej możliwych nadużyć rynkowych i ułatwienie ich rozpoznawania” - podała Komisja.

Zaznaczyła jednocześnie, że „czynności nadzorcze prowadzone przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) nie wykazały nieprawidłowości w obrocie akcjami EC Będzin SA (ECB lub Spółka), notowanymi na GPW”. W komunikacie KNF poinformowano też, że analiza zleceń i transakcji, zawieranych na akcjach spółki od 1 do dnia 22 czerwca 2023 r. „w zakresie potencjalnej manipulacji kursem, nie potwierdziła podejrzenia manipulacji na rynku”.

„Wobec braku wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (ustawa o obrocie instrumentami finansowymi), KNF zdecydowała o niewystępowaniu do GPW z żądaniem zawieszenia obrotu akcjami Spółki” - zaznaczono.

Przypomniano, że komunikat w tej sprawie został opublikowany 30 czerwca 2023 r.

Jak podała KNF przeprowadzone postępowanie wyjaśniające nie wykazało złamania zakazu wykorzystania informacji poufnych. Jednakże w wyniki przeprowadzonego postępowania wskazano, że mogło dojść do złamania zakazu ujawniania informacji poufnych, opublikowanych raportami bieżącymi nr 40/2023 oraz 46/2023, w ramach innych czynności nadzorczych. Sprawdzona została prawidłowość wypełniania obowiązków informacyjnych związanych z informacjami poufnymi i sprawozdawczością finansową.

„W wyniku działań nadzorczych zidentyfikowano nieprawidłowości polegające m.in. na niewłaściwym ustalaniu momentu powstania informacji poufnych, ich nieterminowym ujawnieniu, braku publikacji informacji poufnej, przekazaniu niekompletnych lub nieprecyzyjnych informacji w raportach, niewłaściwym dokonywaniu oceny zdolności do kontynuacji działalności oraz przekazywaniu informacji nie spełniających kryteriów informacji poufnych” – poinformowała KNF w komunikacie.

Przy tej okazji warto wspomnieć, że 21 czerwca tego roku Elektrociepłownia Będzin poinformowała w komunikacie, że zawarła umowę o zachowaniu poufności z Orlen Synthos Green Energy, która dotyczy rozpoczęcia „rozmów oraz wymiany informacji w sprawie podjęcia potencjalnej współpracy w zakresie możliwości realizacji inwestycji polegającej na wdrażaniu małych reaktorów modułowych w technologii BWRX-300 na terenach znajdujących się w posiadaniu spółek zależnych”.

Dzień później spółka Orlen Synthos Green Energy wydała oświadczenie, w którym zapewniła, że „nie planuje współpracy z EC Będzin, a umowa o zachowaniu poufności została podpisana na prośbę EC Będzin w celu przedstawienia kryteriów posiadanej lokalizacji”.

Warto przypomnieć jak wyglądały notowania akcji EC Będzin. Jak przypomina KNF, od 1.06.2022 r. do 31.05.2023 r. notowania tej spółki pozostawały w trendzie bocznym i wahały się od 4,8 zł (21.12.2022 r.) do 8 zł (26.05.2023 r.). Średni wolumen transakcyjny w tym czasie był niewielki i wynosił 1 151 akcji na sesję. Od 1.06.2023 r. notowania akcji spółki zaczęły dynamicznie rosnąć, od 6,75 zł na zamknięciu 31.05.2023 r. do 80,00 zł na otwarciu sesji 22.06.2023 r. (maksimum tego dnia to 88 zł). Największy udział w wolumenie obrotu akcjami EC Będzin w tym czasie miała Grupa Altum, czyli główny akcjonariusz spółki, który na 31.05.2023 r. posiadał 1 381 976 akcji, stanowiących 43,88 proc. ogólnej liczby głosów. W okresie tego dynamicznego wzrostu Grupa Altum dokonywała dalszych zakupów akcji spółki, zwiększając stan posiadania do 45,8 proc. Wszystkie – jak podkreśla Komisja - zawierane przez Altum transakcje były prawidłowo raportowane.

PAP