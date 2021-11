Płatności online to już codzienność młodych Polaków

KPRM: Dzięki profilowi zaufanemu można – bez wychodzenia z domu - online m.in. zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta, Platformy Usług Elektronicznych ZUS czy konta Mój GOV, wysłać przez internet pismo ogólne do urzędu, zawnioskować online o odpisy aktów stanu cywilnego, przez internet zameldować się lub wymeldować na/z pobyt stały/czasowy, zgłosić narodziny dziecka, etc.