NBP: Ceny mieszkań nadal w górę

W trzecim kwartale tego roku średnia cena transakcyjna jednego metra kwadratowego mieszkania na rynku pierwotnym w siedmiu miastach, gdzie notowanych jest najwięcej transakcji, wzrosła o 10,05 proc. rdr, do 9638 zł - wynika z danych zebranych przez Narodowy Bank Polski.

Rok wcześniej średnia cena metra kwadratowego mieszkania dla tych aglomeracji wyniosła 8758 zł.

Grupę siedmiu największych miast tworzą: Gdańsk, Gdynia, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa i Wrocław.

Bank centralny poinformował ponadto, że średnia transakcyjna cena metra mieszkania dla siedmiu miast na rynku wtórnym wzrosła w trzecim kwartale tego roku, w stosunku do trzeciego kwartału 2020 roku, o 7,3 proc. do 9107 zł. Wzrost w stosunku do drugiego kwartału wyniósł 2,9 proc.