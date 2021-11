Kolejne oszustwo. Tym razem "na Media Markt"

UOKiK: Klikając w przycisk "Aktywuj" wiele osób nieświadomie zgodziło się na automatyczną subskrypcję. Konsumenci mieli utrudniony dostęp do informacji o tym jak zrezygnować z subskrypcji, co oznacza, że nadal mogą za to płacić. W ten sposób szereg osób straciło kilkaset, a nawet kilka tys. zł