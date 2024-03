Media niemieckie: Polska wyrasta nam na konkurenta

Dziennik „Frankfuter Rundschau” opublikował w czwartek 29 lutego obszerny materiał o stanie polskiej gospodarki, pióra Jana Opielki. Tekst został omówiony m.in. na portalu Onet, ale w znamienny sposób internetowe medium Ringer Axel Springer ominęło i zredagowało jego istotne wątki. Niezbędnego uzupełnienia dokonali polscy internauci.

„Frankfuter Rundschau” pisze, że uwolnienie przez Komisję Europejską zablokowanych miliardów euro, powinno znacząco zwiększyć szanse koalicji rządzącej Polską na wygranie wyborów samorządowych i europejskich -_– opisuje Onet.pl.

Polska dekada. PKB mówi wszystko!

Gazeta przytacza dane Eurostatu o wyjątkowo niskim bezrobociu w Polsce (2,9 proc. – drugie najniższe w EU) oraz dobrze zapowiadającej się prognozie wzrostu gospodarczego (2,7 proc.). Według dziennika wiele przedsiębiorstw i gmin czeka z gotowymi projektami na odblokowanie funduszy. Te zaś, stanowiące ok. 20 proc. PKB, mogą napędzić polską gospodarkę, która – m.in. dzięki reformom PiS – i tak startuje z niezłego poziomu – pisze Onet.

W omówieniu Onetu pominięto zupełnie bardzo rozbudowany i precyzyjny opis reform rządów Zjednoczonej Prawicy i ich długofalowych rezultatów ekonomicznych. Wychwycili to internauci i odbrobili lekcję z Onet.

Skrót w Onecie jest tendencyjny i pomija najbardziej niedogodne dla Tuska wątki - komentuje internauta o nicku Zygfryd Czaban.

„PiS załatał luki w VAT – wpływy z tego tytułu w latach 2015-2023 wzrosły ponad dwukrotnie. Do tego doszły reformy społeczne, aktywna polityka płacowa i nie zawsze udane, ale znaczące inwestycje, a także rozsądne podejście do zmniejszania przepaści pomiędzy miastem a wsią oraz biednymi i bogatymi.” „W 2022 r. Polska była w znacznie lepszej sytuacji pod względem nierówności w podziale dochodów według wskaźnika Giniego (26,3) niż średnia w UE (29,6) czy Niemcy (28,8). W 2015 roku Polska plasowała się na poziomie średniej unijnej wynoszącej wówczas 30,6.” - podaje we wpisie na platformie X Zygfryd Czaban.