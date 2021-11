Zabytkowe auta pod opieką LINK4

Coraz częściej dostrzec można na naszych drogach pojazdy posiadające tablice rejestracyjne z żółtym tłem - zarezerwowane dla pojazdów zabytkowych. Nie są to to jedynie nobliwe wozy o przedwojennym rodowodzie czy awangardowe krążowniki szos zza oceanu. Poczciwe maluchy, syrenki czy „duże fiaty”, a nawet znacznie nowsze od nich polonezy, auta, które jeszcze nie tak dawno tworzyły niebagatelną część naszego motoryzacyjnego krajobrazu - to także zabytki. Dla miłośników tych perełek ubezpieczenie auta to bardzo ważna rzecz. Wiadomo, tu poprzeczka wymagań i oczekiwań idzie w górę. I właśnie dla takich koneserów wyszukanej motoryzacji LINK4 przygotował specjalną ofertę.

Pojęcie pojazdu zabytkowego zdefiniowała w Polsce ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z art. 2 pkt 39 pojazd zabytkowy to pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami; Powinien on liczyć sobie nie mniej niż 25 lat i składać się z ponad 75% oryginalnych części.

Co prawda właściciele zabytkowych aut nie są zobowiązani do odbywania cyklicznych badań technicznych, jednak by poruszać się po drogach, muszą ubezpieczyć swoje maszyny. Nie trzeba jednak kupować całorocznej ochrony ubezpieczeniowej dla takich pojazdów. W LINK4 do wyboru są polisy na okres 3, 6 lub 12 miesięcy, co pozwala dostosować czas obowiązywania ubezpieczenia do indywidualnego sposobu użytkowania auta.

Mówi nam o tym małżeństwo z północnej Polski, posiadacze niewielkiej kolekcji historycznych samochodów:

Przy wyborze ubezpieczenia kierowaliśmy się przede wszystkim elastycznością oferty. Liczyła się dla nas nie tylko korzystna cena, ale i możliwość dopasowania polisy do naszych planów i stylu życia. Naturalnym wyborem było w tym przypadku LINK4, oferujące w każdym pakiecie OC Program Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony. Jako że jednym z naszych aut jeździmy niezależnie od pory roku, pozostałe z kolei wyjeżdżają z garażu tylko w sezonie, ważne było dla nas dostosowanie okresu ochrony do czasu, w którym użytkujemy nasze perełki. Oferta LINK4 łączy w sobie zarówno kwestie bezpieczeństwa, jak i wspomnianą elastyczność, pozwalając nam bez zbędnych zmartwień cieszyć się naszymi autami. LINK4 już nieraz nam pomogło – czy to w wypadku stłuczki, czy kradzieży.

Posiadasz samochód zabytkowy, historyczny lub starszy niż 40 lat? Ubezpieczenie go to obowiązkowa inwestycja. W LINK4 w każdym pakiecie OC masz zagwarantowany Program Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony, który obejmuje:

-obecność przedstawiciela LINK4 na miejscu wypadku średnio 30 minut od zgłoszenia, -usprawnienie pojazdu po wypadku na miejscu lub holowanie do wskazanego przez ubezpieczonego warsztatu (do 100 km), -samochód zastępczy na 3 dni w razie wypadku lub kradzieży, -przekazanie informacji o wypadku wybranej osobie, -pomoc informacyjną 24h/dobę, -wymianę uszkodzonego koła na miejscu, jeśli w aucie znajduje się koło zapasowe, lub holowanie do najbliższego warsztatu i naprawę opony, jeśli naprawa na miejscu jest niemożliwa.

Posiadaczom zabytkowych samochodów oferujemy też dodatkowe korzyści:

-możliwość zawarcia polisy na 3, 6 lub 12 miesięcy, -ubezpieczenie NNW.

Aby poznać szczegóły oferty, warto zadzwonić pod numer dla biznesu 668 444 444 lub wysłać maila na adres biznes@link4.pl, a także zajrzeć na stronę www.link4.pl. Pomocą służą również agenci ubezpieczeniowi.

Materiał powstał przy współpracy z LINK4.