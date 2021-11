Szef BBN: Sankcje wobec Białorusi są niewystarczające

Sankcje wobec Białorusi, nieoficjalnie zapowiadane przez UE, które mają zostać zaakceptowane w poniedziałek, są dla Polski i państw sąsiednich niewystarczające - ocenił szef BBN Paweł Soloch. Według niego, są one „ruchem w dobrym kierunku”, ale Polska będzie zabiegać o ich zwiększenie.

W sobotę w Programie Trzecim Polskiego Radia Soloch został zapytany o kolejny pakiet sankcji wobec Białorusi, który ma być zaakceptowany w poniedziałek przez ministrów spraw zagranicznych państw UE - według nieoficjalnych doniesień sankcje te dotkną około 30 osób i firm, które są zaangażowane w przemyt migrantów.

„Jesteśmy zainteresowani wzmocnieniem sankcji, ale te sankcje są niewystarczające z naszego punktu widzenia i z punktu widzenia krajów sąsiednich” - ocenił Soloch. Zapowiedział, że Polska będzie starała się, żeby sankcje zostały zwiększone. Pomimo tego ocenił, że zapowiedź wprowadzeni nowych sankcji to „ruch w dobrym kierunku”.

„Mimo wszytko jest to duży postęp.(…) Dziś się w UE mówi wprost o zagrożeniach, jakie Białoruś wspierana, a co najmniej konsultowana z Rosją, stanowi dla bezpieczeństwa dla całej Europy” - powiedział.

Dodał, że z punktu widzenia Polski jest sukcesem, że w państwach UE w związku z sytuacją na granicy z Białorusią „nie mówi się dziś o kryzysie humanitarnym, ale o zagrożeniu, które jest blisko progu czerwonej linii, od której zaczyna się realny, fizyczny konflikt, któremu trzeba zapobiec za wszelką cenę”.

Szefowa KE Ursula Von der Leyen poinformowała w środę, że Unia w przyszłym tygodniu ustali nowe sankcje przeciwko Białorusi, które dotkną zarówno osoby związane z reżimem, jak i przedsiębiorstwa. „Ważne jest, żeby reżim Łukaszenki zrozumiał, że jego zachowanie ma swoją cenę” - podkreśliła przewodnicząca KE. Dodała, że amerykańskie sankcje przeciw Mińskowi wejdą w życie w grudniu.

Soloch został też zapytany o znaczenie tego wydanego w piątek komunikatu Kwatery Głównej NATO. „Pozostaniemy czujni wobec ryzyka dalszej eskalacji i prowokacji Białorusi na jej granicach z Polską, Litwą i Łotwą i będziemy nadal monitorować implikacje dla bezpieczeństwa Sojuszu. Sojusznicy NATO wzywają Białoruś do zaprzestania tych działań, do poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz do przestrzegania prawa międzynarodowego” - głosi komunikat.