Co trzeci Polak szuka okazji wyłącznie online

Koniec roku to jeden z najgorętszych okresów sprzedażowych w e-handlu. Nie inaczej jest w przypadku Allegro. Po wrześniowym Smart! Weeku nadchodzi listopadowy Black Week, czyli 8 dni dużych przecen na platformie. Listopadowe święto zakupowe już na stałe wpisało się w kalendarze Polaków

Co roku zwiększamy skalę akcji i takie też są nasze plany na 2021. Wyniki zeszłorocznego festiwalu pokazują, że to nie tylko marketing, ale realne korzyści dla sprzedających i kupujących. Sprzedawcy, którzy w poprzednim roku dołączyli do Black Week na Allegro, odnotowywali wyższą sprzedaż - o ok. 250-300% więcej sprzedanych przedmiotów niż przeciętnego dnia. Jeszcze więcej zyskali ci, których oferty miały opcję darmowej dostawy Allegro Smart! Warto również wspomnieć, że 80% naszej sprzedaży w ramach ofert specjalnych Black Week pochodziło od sprzedawców zewnętrznych, którymi są zazwyczaj małe lub średnie firmy - skomentowała Aleksandra Sroka-Krzyżak, Strategy Director w Allegro.

Jak wynika z badania przeprowadzonego w tym roku przez Allegro i SW Research, już 30,1% respondentów kupuje na wyprzedażach tylko w sklepach online (dla porównania - wyłącznie w sklepach stacjonarnych - 20%). Dlaczego tak się dzieje? Chcą zaoszczędzić czas (59,4% wskazań), uniknąć tłoku (51%) oraz uważają, że oferta dostępna online jest bogatsza i w korzystniejszych cenach (ok. 40%).

Co ważne, prawie 7 na 10 badanych korzystało już w przeszłość z ofert na Black Week, a prawie 90% pytanych w badaniu zrealizowanym przez platformę i SW Research, odpowiedziało, że udało im się, chociaż raz, upolować naprawdę satysfakcjonującą obniżkę w tym czasie. Allegro dba o to, aby zaproponowane na Black Week ceny były atrakcyjne, a obniżki znaczące. Wprowadziliśmy wiele rozwiązań, aby mieć pewność, że ceny są uczciwe. Jednym z nich jest sposób komunikowania ceny pierwotnej ofert, które były już na naszej platformie. Pokazujemy średnią z ostatnich 4 tygodni, a nie ostatnią, sprzed obniżki. To sprawia, że zakupy na Allegro są bardziej przejrzyste - dodała Aleksandra Sroka-Krzyżak.

Do niedawna wyprzedaże związane z Black Friday najczęściej kojarzone były z przecenami na gadżety elektroniczne. Dzięki włączaniu się z roku na roku coraz większej liczby sklepów, postrzeganie to zmienia się. Według badanych najlepszych obniżek należy spodziewać się w modzie (47,6%), sprzęcie AGD i RTV (47,5%), wspomnianej elektronice (46,4%) oraz kategorii kosmetyków / perfum (32,3%). Różnice w zainteresowaniach widać, analizując płeć respondentów. Kobiety planują polowanie na najlepsze okazje przede wszystkim w modzie (prawie 48%). Na drugim miejscu znalazły się kosmetyki i perfumy - 4 na 10 badanych planuje zakupy urodowe. Z kolei panowie nastawiają się na elektronikę (36%) oraz sprzęt RTV i AGD (34,6%). Na pytanie, który sklep internetowy ma najlepsze ceny na Black Week, najwięcej, bo 18,5% ankietowanych, odpowiedziało, że Allegro. Jako kolejny, przez niecałe 12%, wskazany został jeden z dużych sklepów z elektroniką.

A skoro promocje są spore, to czy zdarza się, że kupujących ponoszą emocje i decydują się na spontaniczne zakupy? Tak! 9 na 10 osób przyznało, że zdarzyło im się kupić coś, ponieważ skusiła ich niska cena z okazji Black Week, a nie realna potrzeba. Co ciekawe, zjawisko to jest na podobnym poziomie, niezależnie od deklarowanych zarobków badanych oraz miejsca zamieszkania. Ponad 54% badanych wstrzymuje się również z jesiennymi zakupami, licząc na lepszą ofertę cenową podczas Black Weeka. Zwłaszcza w najbardziej interesujących ich kategoriach, takich jak moda, elektronika i sprzęt RTV/AGD.

Black Week to również otwarcie sezonu na bożonarodzeniowe szaleństwo zakupów. Według wyników badania, ponad 48% respondentów wykorzystywało już w przeszłości ten festiwal zakupów jako okazję do kupienia prezentów. Z kolei 19,1% badanych nie robiło tego wcześniej, ale zadeklarowało, że tegoroczny Black Week wykorzysta właśnie w tym celu. Zatem, jakie wydatki są planowane podczas tegorocznego szaleństwa zakupowego? Najwięcej (21%) badanych wskazało, że planuje przeznaczyć na zakupy pomiędzy 251 a 500 zł, a 16% - nawet do 1000 zł!

Black Week na Allegro wystartuje 22 listopada. W ciągu trwającego 8 dni festiwalu zakupowego kupujący na platformie zyskają dostęp do tysięcy promocji na produkty ulubionych marek. Darmową i szybką wysyłkę zapewni klientom pakiet Smart! Ci, którzy jeszcze z niego nie korzystają, będą mogli wypróbować Smart! na Start lub zakupić pakiet w specjalnej, promocyjnej cenie - 39 zł za cały rok*. Przy korzystaniu z usług kuriera, roczny pakiet zwróci się już przy trzecim zamówieniu.

