PESA dostarczy kolejne 25 tramwajów do Sofii!

PESA i Stolichen Electrotransport EAD, czyli tramwajowy przewoźnik stolicy Bułgarii, podpisały umowę na dostawę 25 tramwajów typu Swing.

Ze względu na ograniczenia wynikające z sytuacji związanej z COVID-19 w Bułgarii strony zdecydowały się na podpisanie umowy korespondencyjnie. Dzisiaj na dokumentach złożono ostatnie podpisy i czwarty już kontrakt bydgoskiej spółki dla bułgarskiej stolicy stał się faktem.

Zgodnie z założeniami naszej strategii konsekwentnie umacniamy naszą pozycję na rynku tramwajowym Europy Środkowo - Wschodniej. Współpraca ze Stolichen Electrotransport od lat układa się bardzo dobrze, dlatego cieszę się, że Sofia po raz kolejny wybrała nasze tramwaje - powiedział Krzysztof Zdziarski, Prezes Zarządu PESA Bydgoszcz.

Umowa zakłada dostawę 25 tramwajów o parametrach technicznych podobnych do pojazdów dostarczonych wcześniej do Sofii. Będą to niskopodłogowe, pięcioczłonowe Swingi o długości 30 m, z 41 miejscami siedzącymi i 160 stojącymi. Tramwaje będą klimatyzowane, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych i niedowidzących.

Przetarg rozstrzygnięto w lipcu 2020 roku, ale kolejne odwołania konkurentów PESA doprowadziły do wydłużenia postępowania. W dialog ze stroną bułgarską zaangażowało się polskie MSZ, rozmowy prowadził między innymi wiceminister Paweł Jabłoński i Ambasada RP w Sofii.

Ze względu na przedłużającą się procedurę odwoławczą długo czekaliśmy na podpisanie umowy, ale zgodnie z założeniami kontraktu dostawy Swingów do Sofii zakończą się w 2023 roku - podkreślił Marcin Grzyb, dyrektor sprzedaży LRV PESA Bydgoszcz.

Do tej pory na bazie trzech kontraktów PESA dostarczyła do Sofii 37 tramwajów. Po zakończeniu realizacji podpisanej dzisiaj umowy w stolicy Bułgarii będą jeździć 62 nowoczesne Swingi wyprodukowanej w bydgoskiej firmie.

W sumie PESA wyprodukowała i dostarczyła przewoźnikom w Polsce i Europie ponad 800 tramwajów. Wożą one pasażerów w większości polskich miast oraz Moskwie, Kijowie, rumuńskich Cluj i Jassy oraz węgierskim Seged.

W tej chwili PESA produkuje kolejne tramwaje dla Jassy i Craiova /Rumunia/, Torunia i Chorzowa. W ostatnim czasie spółka złożyła najlepszą ofertę na dostawę 30 tramwajów dla Koszyc /Słowacja/ i najkorzystniejszą cenowo ofertę na dostawę 40 tramwajów dla Wrocławia. PESA uczestniczy również w postępowaniach na dostawy łącznie 40 tramwajów dla Bratysławy, 49 tramwajów dla czterech rumuńskich miast, a także przeszła etap prekwalifikacji w przetargach w Hannoverze /Niemcy/ i Tallinie /Estonia/.

PR/RO

