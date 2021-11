Premier apeluje o przyjmowanie szczepionki przeciw Covid-19

Apel o przyjmowanie szczepionki przeciw Covid-19 ponowił w piątek premier Mateusz Morawiecki. To najlepsza metoda walki z pandemią; każdy z nas i naszych bliskich może przyczynić się do pokonania pandemii - mówił

Szef rządu w kolejnym odcinku swojego podcastu poruszył temat czwartej fali pandemii koronawirusa, zwracając uwagę, że w ostatnich dniach dzienna liczba zakażeń utrzymuje się na poziomie 25 tys. To naprawdę nie jest sygnał ostrzegawczy, to alarm, który zobowiązuje nas wszystkich do działania i do przestrzegania tych obostrzeń, które już dzisiaj obowiązują - mówił.

Przekonywał, że rząd od wielu tygodni przygotowywał się na jesienną falę zakażeń, a dziś działa „na bardzo wysokich obrotach”. Mówił, że ponownie aktywowana jest sieć szpitali tymczasowych, a podstawowym obecnie celem jest niedopuszczenie do zatorów w systemie ochrony zdrowia.

Dlatego jeszcze raz ponawiam apel o przyjmowanie szczepionki. To najlepsza metoda walki z pandemią. Na decyzję o zaszczepieniu nigdy nie jest za późno, choroba przychodzi przecież nieproszona i nigdy nie wiemy, kiedy to nastąpi. Przygotujmy się na to, liczby nie kłamią - wzywał. Zwrócił przy tym uwagę, że znacząca liczba ofiar Covid-19, to osoby niezaszczepione. Musimy skończyć z postawą: „epidemia mnie nie dotyczy, może będzie dotyczyła kogoś innego”. Nie szanowni państwo, ona dotyczy nas wszystkich. Dlatego w przypadku pojawienia się objawów nie lekceważmy ich i korzystajmy z testów - mówił premier.

Zwrócił też uwagę, że świat zmaga się z epidemią koronawirusa już od prawie dwóch lat i - dodał - prawda jest taka, że będziemy się z nią zmagać tak długo, aż w końcu zablokujemy jej drogę. „Dlatego chciałbym wam przypomnieć, że każdy z nas i naszych bliskich może przyczynić się do pokonania pandemii. Najbliższe dni będą decydujące dla rozwoju jesiennej fali zakażeń. Albo możemy ją wspólnie powstrzymać, albo pozwolimy na niekontrolowany dalszy przyrost zachorowań i zgonów” - ostrzegał.

Morawiecki powtórzył, że cała infrastruktura, czyli łóżka szpitalne, szpitale rezerwowe i respiratory są gotowe, ale - zaznaczył - do tej walki naprawdę będziemy przygotowani tylko, jeśli wszyscy poważnie potraktują zagrożenie. „To jest po prostu nasz obowiązek. Wszyscy mamy obowiązek powstrzymać epidemię dla siebie i dla następnych pokoleń” - powiedział szef rządu.

Czytaj też: Litwa otworzyła placówkę Tajwanu. Chiny: Będą konsekwencje

Czytaj też: WHO: Tylko w Europie przybywa ofiar śmiertelnych Covid-19

PAP/mt