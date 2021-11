OGLĄDAJ TU NA ŻYWO! Zielone Forum wGospodarce.pl. Czy możliwa jest sprawiedliwa i zrównoważona transformacja energetyczna?

Dwa dni debat, spotkań, dyskusji i wystąpień – to plan pierwszego Zielonego Forum wGospodarce.pl zainicjowanego i zorganizowanego przez redakcję ekonomiczną Grupy Medialnej Fratria. W poniedziałek, 22 listopada i wtorek, 23 listopada warto obserwować facebookowy profil wGospodarce.pl oraz gorące relacje zamieszczane na portalu, który jak wierzymy, zazieleni się na te dwa dni.

Dwa dni, pięć spotkań, przedstawiciele kluczowych dla transformacji ministerstw, przedsiębiorcy, reprezentanci spółek skarbu państwa, eksperci, ciekawe dyskusje i debaty na najważniejsze tematy dotyczące Zielonego i Polskiego Ładu, rozwoju technologii wodorowej, wykorzystania wiatru, wody, paliw alternatywnych

Pełna relacja z dyskusji ukaże się 6 grudnia na łamach tygodnika „Sieci”. Zielone Forum wGospodarce.pl – jak zakładamy – stać się może platformą dyskusji, która symbolicznie – na zielono - zamknie cykl debat i forów poświęconych transformacji w tym roku. - Chciałbym byśmy porozmawiali z zaproszonymi do debat gośćmi, nie tyle o samym procesie transformacji, co o sprawiedliwości i rozsądku, równowadze i zrównoważeniu kosztów i zysków tego procesu – mówi Maciej Wośko, redaktor naczelny „Gazety Bankowej” i portalu wGospodarce.pl. - Przy prowadzonej jednocześnie zmasowanej kampanii antywęglowej, globalnym lobbingu za rzecz OZE oraz wzrastających nieprzewidywalnie cenach uprawnień do emisji CO2, taka dyskusja – jak wierzę - staje się niezbędna. Debata na temat „zielonego zwrotu”, wymogów stawianych przez Green Deal oraz niezwykle ambitnego (pytanie czy realnego?) projektu pakietu „Fit for 55” zdominowała polityczne i gospodarcze dyskusje. Tymczasem polskie przedsiębiorstwa w ostatnich latach dokonały wyjątkowo udanej transformacji strategii, inicjując liczne działania proekologiczne i dekarbonizacyjne, tym samym wyraźnie sygnalizując wzrost znaczenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Trwa konflikt o kopalnię w Turowie, który pokazał jak w soczewce, że zielona rewolucja nie bierze jeńców, a straty społeczne zdają się schodzić na drugi plan. Co więcej – lokalne społeczności zarówno po polskiej, jak i czeskiej stronie współpracowały, by rozwiązać problem bez tych strat. Czy jesteśmy zatem w stanie realnie policzyć bilans zysków i strat zielonej transformacji?

Nie chciałbym rysować jedynie czarnego scenariusza Grren Dealu. Ekologia, ochrona środowiska naturalnego, wykorzystywanie na coraz szerszą skalę odnawialnych źródeł energii to dziś naturalny kierunek rozwoju biznesu, który może też dać firmom i instytucjom gospodarczym wyjątkowy, cywilizacyjny zastrzyk energii do rozwoju – mówi Maciej Wośko. – Będziemy zatem pytać także o korzyści, bo tych – poza środkami wsparcia, funduszami i dotacjami jest przecież wiele. Cyfryzacja, zmiany technologiczne, innowacje – to elementy transformacji, które mogą przecież przynieść inwestycje na niespotykaną skalę. To z kolei przekłada się na wzrost gospodarczy, którego po pandemii tak bardzo potrzebujmy.

Wśród gości pierwszego Zielonego Forum możemy wymienić ministra funduszy i polityki regionalnej, Grzegorza Pudę, wiceministra Adama Guibourgé-Czetwertyńskiegio (Ministerstwo Klimatu i Środowiska), ministra Artura Sobonia, pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw rozwoju lokalnego, przedstawicieli spółek skarbu państwa – PKN ORLEN, Grupy ENERGA, TAURON Polska Energia, PGNiG, PKP, a także Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Polskiego Funduszu Rozwoju, Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, PARP.

Zapraszamy do śledzenia debat Zielonego Forum, a także do lektury relacji, która już 6 grudnia ukaże się na łamach tygodnika „Sieci”.

