Dziś rozpoczęło się II Zielone Forum wGospodarce.pl!

Jak wskazał w swoim inaugurującym wystąpieniu redaktor naczelny „Gazety Bankowej” i portalu wGospodarce.pl Maciej Wośko:

Ubiegłoroczne, zorganizowane przez redakcję ekonomiczną Grupy Medialnej Fratria, Zielone Forum wGospodarce.pl pozwoliło zgromadzić na niezwykle ważnych debatach poświęconych energetyce i transformacji energetycznej przedstawicieli kluczowych resortów, spółek, przedsiębiorców i ekspertów. Projekt postanowiliśmy kontynuować w tym roku – zwłaszcza, że sytuacja gospodarcza zmienia się z kwartału na kwartał. Kryzys energetyczny i surowcowy spowodowany w dużej mierze efektem pandemicznych lockdownów i wojną na Ukrainie szczególnie uciążliwy stanie się w najbliższych miesiącach.

Wydaje się konieczne, by powtórnie uruchomić platformę wymiany zdań na temat procesów wpływających na ceny energii, dostępność surowców i możliwe scenariusze rozwojowe.

Witam zatem uczestników tegorocznych debat. To szczególnie ważne dla nas, znaleźliście państwo czas, by spotkać się z nami i podyskutować na temat wyzwań polskiej gospodarki w kontekście ochrony środowiska.

Czy transformacja energetyczna i surowcowa, obecna w strategiach gospodarczych od dobrych dziesięciu lat i – co trzeba jasno powiedzieć – w wielu elementach z powodzeniem implementowana do gospodarek europejskich, może się zatrzymać? Czy wojna na Ukrainie i wypowiedziana światu i Europie przez Rosję wojna surowcowa i energetyczna mogą w istotny sposób zahamować procesy transformacyjne? Czy zapowiadane jeszcze kilka miesięcy temu przyspieszenie w dywersyfikacji źródeł energii, pilny wzrost znaczenia OZE, czy w końcu dekarbonizacja gospodarek europejskich to wciąż aktualne zadania dla przedsiębiorstw i rządów? Takich pytań, które stawia przed nami bieżąca sytuacja – kryzys energetyczny i surowcowy i właśnie, a może przede wszystkim wojna na Ukrainie, jest znacznie więcej. Co istotne – sam fakt, że po tylu latach green dealu dziś je zadajemy, staje się potwierdzeniem tezy, że zielona rewolucja poniosła fiasko. Możemy jedynie diagnozować przyczyny, dla których wezwania o transformację zrównoważoną, sprawiedliwą i biorącą pod uwagę zmienne na rynkach narodowych, nie zostały potraktowane odpowiednio wcześnie z należytą uwagą. Rok temu, podczas I Zielonego Forum zapowiedzieliśmy, że „przy prowadzonej jednocześnie zmasowanej kampanii antywęglowej, globalnym lobbingu za rzecz OZE oraz wzrastających nieprzewidywalnie cenach uprawnień do emisji CO2, taka dyskusja staje się niezbędna”. Po roku wracamy do niej ze zdwojoną siłą. Proszę mi wierzyć - odnoszę wrażenie, że dziś – w obliczu tak poważnych wyzwań związanych z podstawowym zabezpieczeniem dostaw energii i ciepła, w obliczu wzrastających kosztów, ale też w czasie wciąż trwającej dyskusji na temat Fit for 55 i RePower EU, deklaracje niektórych przedsiębiorców o wejściu na ścieżkę dekarbonizacyjną, zapewnieniu zeroemisyjności i czy recyclingu, stają się groteskowe. Być może przekonacie mnie państwo w czasie dzisiejszych, że się mylę – ale wydaje mi się, że czas na zieloną rewolucję minął. Dziś obowiązkiem jest zapewnienie dostaw energii, jakakolwiek i skądkolwiek by ona nie była. Wracamy jednak do dyskusji na temat dywersyfikacji źródeł energii, projektów OZE, dostaw paliw, wodoru i atomu. Przed nami pięć - jak wierzę niezwykle ciekawych – debat poświęconych transformacji w czasie kryzysu. Spotykam się bowiem i z takim zdaniem, że kryzys może transformację przyspieszyć, szukając sposobów na uniezależnienie się od rosyjskich surowców, szukając sposobów na energetyczną niezależność. W tym samym czasie implementujemy regulacje pochodzące jeszcze z czasów, gdy rozpędzeni zielonym, elektrycznym napędem inicjowaliśmy zasady mające zbliżyć gospodarki do zmniejszenia śladu węglowego. Stawiamy zatem pytanie – czy dziś nie sprowadzą na przedsiębiorstwa jedynie wyższych kosztów, a przez to nie wpłyną negatywnie na cały rynek.