Akceptowalna zielona ewolucja

Zielony ład i dyskusje wokół projektu Fit for 55 dominują w debatach na temat najważniejszych wyzwań stojących przed gospodarką, przedsiębiorstwami i konsumentami w najbliższych latach. Nie ma właściwie żadnej konferencji, forum, panelu, na których nie pojawiałyby się wątki dotyczące transformacji energetycznej. Ta zaczyna wchodzić do naszych domów i mieszkań, choć na razie w postaci coraz wyższych cen energii elektrycznej, gazu i benzyny

Dwa dni, pięć spotkań, przedstawiciele ministerstw, przedsiębiorcy, reprezentanci spółek skarbu państwa, eksperci, ciekawe dyskusje i debaty na najważniejsze tematy dotyczące trwającej transformacji energetycznej, rozwoju technologii wodorowej, wykorzystania wiatru, wody, paliw alternatywnych – tak podsumować można pierwsze Zielone Forum wGospodarce.pl. Na kolejnych stronach publikujemy pełną relację z dyskusji. Wierzymy, że Zielone Forum wGospodarce.pl było i będzie w kolejnych edycjach platformą dyskusji, która – na zielono – stworzy cykl wyjątkowych debat i forów poświęconych transformacji, największemu wyzwaniu, przed jakim stoją gospodarki polska, europejska i światowa, przedsiębiorstwa i firmy, a także my – konsumenci i obywatele.

Polskie przedsiębiorstwa w ostatnich latach dokonały wyjątkowo udanej transformacji strategii, inicjując liczne działania proekologiczne i dekarbonizacyjne, tym samym wyraźnie sygnalizując wzrost znaczenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

W latach 2021–2040 transformacja energetyczna Polski kosztować ma ok. 1,6 bln zł – jak wynika z przyjętej przez polski rząd Polityki Energetycznej Polski (PEP). W dokumencie zaznaczono, że skala planowanych wydatków uwzględnia przeprowadzenie transformacji w sposób akceptowalny społecznie, przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego, utrzymaniu konkurencyjności gospodarki oraz ograniczeniu oddziaływania na środowisko. W samym sektorze paliwowo-energetycznym nakłady wyniosą nawet 890 mld zł, w innych sektorach zaś (przemysł, gospodarstwa domowe, usługi, transport i rolnictwo) ok. 745 mld zł. Tylko na obszar wytwarzania energii elektrycznej popłynie do 342 mld zł, z czego ok. 80 proc. zostanie przeznaczonych na moce bezemisyjne, tj. OZE i energetykę jądrową.

Takie są potrzeby. Strategia stanowi, że krajowe zasoby węgla pozostaną jednak istotnym elementem bezpieczeństwa energetycznego Polski. Udział węgla w strukturze zużycia energii osiągnie ok. 56 proc. w 2030 r. i 28 proc. w 2040 r., a przy podwyższonych cenach uprawnień do emisji CO2 może spaść do poziomu 37 proc. w 2030 r. i do 11 proc. dziesięć lat później. Dodać należy, że w 2020 r. udział węgla w miksie energetycznym Polski wynosił 72 proc.

Transformacja energetyczna, którą widzimy, może się jednak stać kołem zamachowym innowacyjnej gospodarki. Bezpieczeństwo energetyczne, konkurencyjność i zrównoważona ochrona środowiska – nasza polityka energetyczna widzi komplementarność wszystkich tych trzech wartości, starając się znaleźć wypadkową bezpiecznych dostaw energii po rozsądnych cenach, by były odpowiednie (akceptowalne) pod kątem klimatycznym. Do 2033 r. pojawi w Polsce energetyka jądrowa – łącznie planowanych jest w PEP sześć bloków jądrowych o mocy 6–9 GW. Atom wzmocni podstawę systemu i wpłynie na redukcję emisji zanieczyszczeń z sektora energetycznego. PEP zakłada też większą dywersyfikację dostaw gazu ziemnego. Wykorzystanie paliwa przejściowego ma umożliwić rurociąg Baltic Pipe, łączący Norwegię, Danię i Polskę, i rozbudowany terminal LNG w Świnoujściu oraz nowy terminal pływający w Zatoce Gdańskiej, a także nowe połączenia z państwami sąsiadującymi, krajowa sieć przesyłowa i dystrybucyjna (także przy wykorzystaniu lokalnych stacji regazyfikacji LNG i biogazu) oraz infrastruktura magazynowa.

Pytanie, które stawiają sobie dziś analitycy i politycy, brzmi: czy zdążymy? Projekt Fit for 55 stawia niezwykle wyśrubowane cele klimatyczne i energetyczne. Transformacja energetyczna staje się rewolucją, czego doświadczyliśmy na własnej skórze w czasie konfliktu wokół kopalni w Turowie.

Czy tak musi być i co zrobić, żeby ewolucja, a nie rewolucyjna transformacja energetyczna odbyła się z poszanowaniem naszych możliwości, szans, bezpieczeństwa energetycznego – to pytanie, jakie postawiliśmy uczestnikom pierwszego Zielonego Forum wGospodarce.pl.

Zapraszam do lektury zapisu debat i polecam uwadze publikacje portalu wGospodarce.pl.

Maciej Wośko

