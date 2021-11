TVN z siedzibą w Mińsku? „Migrant płynął Bugiem sześć dni”

Białorusini wepchnęli migranta do rzeki. Płynął w lodowatej wodzie sześć dni. W nocy wychodził na brzeg, ale nie jadł i nie pił – czytamy na portalu tvp.info relację o losach migranta z reportażu TVN. Stacji telewizyjnej nie dowierzają internauci. „Szedł 5 tys. km z Afganistanu, po czym płynął Bugiem sześć dni, czas na rower” – komentują

W poniedziałek telewizja TVN wyemitowała w programie „Czarno na białym” reportaż Katarzyny Lazzeri. Pojawiła się w nim opowieść mieszkanki Katarzyny Wappa z Hajnówki na Podlasiu o jej pomocy migrantom na pograniczu.

Mieszkanka Hajnówki opowiada, jak to w oczach migrantów dostrzega niebywałą bezbronność, przez chwilę wielki strach, a potem kolosalne zaufanie. Jak mówi, obywatele Iranu, Kurdowie, Syryjczycy, Afgańczycy i Egipcjanie po opuszczeniu ojczyzn chcą trafić do rodzin zamieszkujących całą Europę. Dodaje, że emigracja „nie jest winą tych ludzi. To jest wina tego świata, polityków”. Uzasadnia w ten sposób swoją pomoc migrantom.

Mówi też o dramacie jednego z nich, który miał pływać w lodowatej wodzie aż przez sześć dni.

Białorusini wypchnęli go wręcz do rzeki, on płynął sześć dni. W ciągu dnia w tej lodowatej wodzie, w nocy wychodził na brzeg. Mokry i zmarznięty kładł się na gołej ziemi, nie zapalał ogniska, bo bał się, że go ktoś zobaczy – opowiada kobieta w programie TVN.

Jak udało mu się spać maksymalnie do godziny już ze znużenia, to szedł, żeby się rozgrzać w nocy. Potem znowu siadał i tak to wyglądało; w tym czasie nie jadł i nie pił, parę łyków wody z rzeki, ale się bał pić, bo bał się, że zachoruje. W momencie, kiedy on tutaj gdzieś wypłynął, pojawił się dla świata w naszym regionie już i kiedy mu pomogliśmy, on nas obdarzył takim zaufaniem, dzwonił do mnie i mówił mi: „boję się”, a ja do niego mówiłam: „boję się, jestem z tobą”, opowiada mieszkanka Hajnówki w programie TVN – czytamy na portalu tvp.info.